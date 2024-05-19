Оскар Пиастри: «Мы сильно провели первый отрезок – проблема лишь в том, что при этом мы застряли позади Сайнса»

Пиастри остался доволен выступлением команды в Имоле.

Пилот « » отметил, что прогресс конюшни в работе с болидом позволил ей сделать шаг вперед и претендовать на победы в гонках.

«Думаю, сегодня главным моментом стал старт с более низкой позиции [Пиастри потерял 3 позиции на стартовой решетке из-за штрафа]. А темп у нас, как мне кажется, был очень неплохим. Мне кажется, мы сильно провели первый отрезок – проблема лишь в том, что мы застряли позади Карлоса Сайнса.

Затем, уже на втором отрезке, я очень сильно атаковал в начале – чтобы постараться обойти Карлоса за счет «андерката», а также приблизиться к Леклеру.

Проблема лишь в том, что эти шины не любят, когда на них атакуют на пределе, так что в итоге у меня начались проблемы – судя по всему, у Леклера были такие же проблемы.

В любом случае, по итогам уик-энда у нас есть поводы для оптимизма. Как команда мы очевидно входим в группу лидеров. И как команда мы доказываем это на разных Гран-при, на трассах с разными характеристиками, в разных условиях – в которых ранее испытывали трудности, – и мы действительно претендуем на победы», – рассказал .

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