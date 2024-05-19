Боттас о встрече с руководителем «Уильямса» в Имоле: «У меня закончился кофе»
Боттас прокомментировал предполагаемые переговоры с «Уильямсом».
На Гран-при Эмилии-Романьи пилот «Заубера» Валттери Боттас провел встречу с руководителем «Уильямса» Джеймсом Воулзом.
В СМИ говорят о возможном возвращении Валттери в «Уильямс», где он выступал в 2013-2016 годах. Финский гонщик знаком с Воулзом по «Мерседесу», где Джеймс был главным стратегом.
«Он мой хороший друг. У меня закончился кофе в нашем моторхоуме, так что пришлось взять там», – высказался Боттас о причинах визита.
Сообщается, что Валттери провел в гостях у «Уильямса» 15 минут. Гонщик не стал рассказывать, о чем велась беседа:
«Когда ты на свободном рынке, хочется проверить, как идут дела вокруг. Вполне нормальная ситуация».
«Альпин» и «Уильямс» нацелены подписать Боттаса (RN365)
Боттас, Гасли и Окон интересуются «Уильямсом» (Лоренс Барретто)
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram