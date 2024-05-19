Боттас о встрече с руководителем «Уильямса» в Имоле: «У меня закончился кофе»

Теги возможные переходы Заубер Уильямс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Гран-при Эмилии-Романьи Джеймс Воулз Авто

Боттас прокомментировал предполагаемые переговоры с «Уильямсом».

На Гран-при Эмилии-Романьи пилот «Заубера» Валттери Боттас провел встречу с руководителем «Уильямса» Джеймсом Воулзом.

В СМИ говорят о возможном возвращении Валттери в «Уильямс», где он выступал в 2013-2016 годах. Финский гонщик знаком с Воулзом по «Мерседесу», где Джеймс был главным стратегом.

«Он мой хороший друг. У меня закончился кофе в нашем моторхоуме, так что пришлось взять там», – высказался Боттас о причинах визита.

Сообщается, что Валттери провел в гостях у «Уильямса» 15 минут. Гонщик не стал рассказывать, о чем велась беседа:

«Когда ты на свободном рынке, хочется проверить, как идут дела вокруг. Вполне нормальная ситуация».

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2 комментария
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Боттас должен быть доволен своей карьерой. По сути гонщик уровня команды аутсайдера-середняка, но повезло несколько сезонов на самовозе погонять, набил статистику, кучу подиумов, несколько побед. Такая можно сказать финская версия Переса, а может даже и немного получше, все таки Боттас в квалификациях достаточно неплох, в отличии от мексиканского днаря.
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