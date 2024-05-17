Гельмут Марко: «Ред Булл» отставал на секунду на длинных отрезках, изменения между практиками – шаг в неверном направлении»

Марко прокомментировал неуверенный старт уик-энда «Ред Булл» в Имоле.

Советник « » высказался о темпе команды в пятничных тренировках.

В первой сессии лучший из пилотов «Ред Булл» оказался лишь четвертым, во второй – седьмым.

«В относительном выражении мы оказались дальше [от лидеров] во второй практике, чем в первой. Это означает, что внесенные изменения стали шагом в неверном направлении.

В целом сцепления с трассой нет – ни на «софте», ни на «медиуме». На длинных отрезках мы видели, что отставание в среднем составляло одну секунду», – поделился мыслями Гельмут на Гран-при Эмилии-Романьи.

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 7-й

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 5-й

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