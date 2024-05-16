Карлос Сайнс: «Я пилот «Феррари», готовлюсь к этапу в Имоле – где мы надеемся сделать шаг вперед за счет обновлений машины. Мне не на что жаловаться»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Имола Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Сайнс рассказал о том, с каким настроем подходит к этапу в Имоле.

На Гран-при Эмилии-Романьи «Феррари» собирается использовать заметно обновленный болид – и за счет этого надеется сократить отставание от «Ред Булл».

В связи с этим у Сайнса спросили, в каком настроении он подходит к предстоящей гонке, учитывая то, что сам он покинет «Феррари» по окончании сезона:

«Лучше и быть не могло! Я пилот «Феррари», готовлюсь к этапу в Имоле – где мы, надеюсь, сможем сделать шаг вперед за счет обновлений машины. Все хорошо. Мне не на что жаловаться».

Сайнс добавил, что ему пока нечего сказать о своем будущем – Карлоса спросили об этом на фоне объявления о продлении контракта Алекса Албона с «Уильямсом»:

«Когда у меня будут новости – вы первыми об этом узнаете. Долго ли еще нужно будет ждать? Вероятно, что да. Ситуация развивается не слишком быстро».

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2 комментария
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Да не повезло Сайнсу.Хотя кто знает,может судьба наоборот даёт шанс в другой команде добыть титул.Назло всем.
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Тото вроде говорил, что готов ждать решение Макса до октября. Вот и Сайнс ждет место в одной из этих команд.
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