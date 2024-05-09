Стефано Доменикали: «Ожидаются новые Гран-при в ближайшие годы, привлекательные для бизнеса «Ф-1»

Теги Стефано Доменикали Формула-1 Авто

«Ф-1» планирует расширить географию календаря в обозримом будущем.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что в ближайшие сезоны серия должна объявить о проведении Гран-при в новых местах.

«Благодаря сильному спросу и стандартам, которые мы требуем при работе с промоутерами, мы видим улучшение качества спроса и экономического вклада как для промоутеров, так и для нас в последние несколько лет.

И сильный спрос показывает, что стратегия действительно верная. Теперь надо сохранить баланс между различными странами, которые запрашивают проведение различных Гран-при.

Если говорить о проведении гонок, до ковида все переживали из-за потоков доходов, которые могли превратиться в очень плоскую линию. И тот факт, что мы видим большой спрос, помогает оптимизировать взносы промоутеров.

Однако это должно быть связано с нашим стратегическим развитием на разных рынках. Все складывается очень и очень хорошо. И я бы сказал, что в ближайшую пару лет я ожидаю увидеть – и мы ожидаем объявить – некоторые новые локации, которые могут стать очень привлекательными для роста бизнеса «Ф-1», – заявил Доменикали.

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3 комментария
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закройте зимний перерыв и добавьте еще пять ГП, гулять так гулять, а че? )))))))))))))))
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Городские убожества или ещё 7 гран-при в штатах?(
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Ответ Gonshic
закройте зимний перерыв и добавьте еще пять ГП, гулять так гулять, а че? )))))))))))))))
а можно еще команду из пяти гонщиков, в гран-при участвуют два и сколько угодно замен как в баскетболе, а этапов 52)
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