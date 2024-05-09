Макс Ферстаппен: «Браун хочет расшевелить ситуацию в «Ред Булл». Я не кликаю на такие заголовки»

Теги Макларен Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Зак Браун Гран-при Майами Авто

Ферстаппен отреагировал на слова Брауна о текучке в «Ред Булл».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун перед Гран-при Майами заявил, что в Уокинг стало поступать больше резюме из Милтон-Кейнса после сообщения об уходе конструктора Эдриана Ньюи из «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен полагает, что босс соперников ведет свою игру.

«Разумеется, он хочет расшевелить ситуацию. Мы как команда ничего не можем поделать с подобными комментариями.

Я понимаю его точку зрения, конечно, ведь все хотят привлечь наших людей, и это абсолютно нормально в мире «Формулы-1». Но мне такие вещи не очень интересны. Я вижу заголовки, но даже не кликаю на них», – сообщил трехкратный чемпион мира.

При этом Ферстаппен, связанный соглашением с «Ред Булл» до конца 2028 года, признал, что контракты ключевых сотрудников команды не являются незыблемыми:

«В жизни ничто не гарантировано. Есть вероятность, что я завтра не проснусь, поэтому никогда нельзя быть уверенным в чем-либо на 100 процентов.

Заключено множество соглашений, но в конечном счете важно, чтобы люди были счастливы на работе, чувствовали свою ценность для команды. Многие человеческие факторы играют свою роль».

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