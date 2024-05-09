Макс Ферстаппен: «Браун хочет расшевелить ситуацию в «Ред Булл». Я не кликаю на такие заголовки»

Ферстаппен отреагировал на слова Брауна о текучке в «Ред Булл».

Исполнительный директор « » Зак Браун перед заявил, что в Уокинг стало поступать больше резюме из Милтон-Кейнса после сообщения об уходе конструктора из «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» полагает, что босс соперников ведет свою игру.

«Разумеется, он хочет расшевелить ситуацию. Мы как команда ничего не можем поделать с подобными комментариями.

Я понимаю его точку зрения, конечно, ведь все хотят привлечь наших людей, и это абсолютно нормально в мире «Формулы-1». Но мне такие вещи не очень интересны. Я вижу заголовки, но даже не кликаю на них», – сообщил трехкратный чемпион мира.

При этом Ферстаппен, связанный соглашением с «Ред Булл» до конца 2028 года, признал, что контракты ключевых сотрудников команды не являются незыблемыми:

«В жизни ничто не гарантировано. Есть вероятность, что я завтра не проснусь, поэтому никогда нельзя быть уверенным в чем-либо на 100 процентов.

Заключено множество соглашений, но в конечном счете важно, чтобы люди были счастливы на работе, чувствовали свою ценность для команды. Многие человеческие факторы играют свою роль».

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