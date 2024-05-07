Дженсон Баттон: «Надеюсь, Норрису потребуется меньше трех лет для второй победы»

Баттон рассчитывает, что новая победа Норриса случится скоро.

На Гран-при Майами пилот « » впервые стал победителем гонки «Формулы-1»

Чемпион мира 2009 года и бывший пилот британской команды рассказал, что думает о достижении соотечественника.

«Я очень им горжусь. Этого давно ждали. Когда ты выступаешь в «Формуле-1» и не побеждаешь, это кажется вечностью. Была пара возможностей, тогда все сложилось не в его пользу, и очень приятно видеть его на вершине.

Память о таком остается с тобой навсегда. И тебе все равно нужен болид, чтобы вновь достичь этого. Мне понадобилось три года [чтобы победить во второй раз в «Ф-1»], надеюсь, ему потребуется меньше времени, чтобы выиграть вторую гонку.

Однако его подход к гонкам не поменяется. Он уверен в себе, он очень мастеровитый пилот и командный игрок. Поэтому я ожидаю, что побед с годами будет больше, и просто надеюсь, что битва между « » и «Маклареном» случится скорее рано, чем поздно – было бы потрясающе», – заявил гонщик и эксперт Sky Sports.

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Норрис – новый победитель в «Ф-1». А в жизни – босс многомиллионной империи развлечений в 24 года