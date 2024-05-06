Зак Браун готов набить тату в честь победы Норриса: «Вроде как домашняя гонка, почему нет?»
Зак Браун не против отметить триумф в Майами новой татуировкой.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун набил тату после победы Даниэля Риккардо в Монце-2021.
«Да, я не против Майами. Это вроде как домашняя гонка, почему нет?» – ответил Зак на предложение сделать татуировку в честь выигранного Ландо Норрисом Гран-при Майами-2024.
Браун также признался, что заезд стал испытанием для его нервов:
«Они не особо в порядке, до сих пор не в порядке.
Но что за пилотаж. Болид был отличным. Должен поблагодарить всех на базе в «Макларене» и здесь. Тяжелый труд приносит плоды».
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Зак Браун сделал татуировку в честь победы Риккардо и дубля «Макларена» в Монце