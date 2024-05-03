Гельмут Марко о «легенде» Ньюи: «Большая потеря для «Ред Булл». Обычно Эдриан первым понимал новые правила»

Теги Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко регламент Авто

Марко рассказал, как на «Ред Булл» повлияет потеря Ньюи.

По мнению Гельмута Марко, конструктор Эдриан Ньюи, которого советник «Ред Булл» назвал «легендой», играл в команде ключевую роль, хотя и работал в «Формуле-1» меньше, чем раньше.

«Разумеется, это большая потеря для «Ред Булл». Пусть он не всегда был вовлечен в повседневную работу, не уделял такого внимания каждой детали, каждому винтику, но он был тем, кто контролировал комплексные знания об аэродинамике и механическом сцепления всей машины. Более того, прекрасные успехи сделали его легендой.

В последние годы была выстроена молодая инженерная команда, так что мы в очень хорошем положении. Но, конечно, в 2026 году будет новый регламент. Когда бы ни менялись правила в прошлом, обычно Эдриан был тем, кто первым достигал оптимального понимания», – заявил Марко в интервью Kronen Zeitung.

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1 комментарий
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Ньюи создал в тиме команду талантливых инженеров, передал им опыт и знания. У Быков самая сильная бригада конструкторов и разработчиков всей системы болида и они будут только расти. Хорнеру не о чем беспокоится и нового молодого доминатора он найдет, молодняк растет в тылах.
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