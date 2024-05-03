Гельмут Марко о «легенде» Ньюи: «Большая потеря для «Ред Булл». Обычно Эдриан первым понимал новые правила»
Марко рассказал, как на «Ред Булл» повлияет потеря Ньюи.
По мнению Гельмута Марко, конструктор Эдриан Ньюи, которого советник «Ред Булл» назвал «легендой», играл в команде ключевую роль, хотя и работал в «Формуле-1» меньше, чем раньше.
«Разумеется, это большая потеря для «Ред Булл». Пусть он не всегда был вовлечен в повседневную работу, не уделял такого внимания каждой детали, каждому винтику, но он был тем, кто контролировал комплексные знания об аэродинамике и механическом сцепления всей машины. Более того, прекрасные успехи сделали его легендой.
В последние годы была выстроена молодая инженерная команда, так что мы в очень хорошем положении. Но, конечно, в 2026 году будет новый регламент. Когда бы ни менялись правила в прошлом, обычно Эдриан был тем, кто первым достигал оптимального понимания», – заявил Марко в интервью Kronen Zeitung.
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