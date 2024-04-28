Рикардо Патрезе: «Лично я буду рад переходу Ньюи в «Феррари», с ним всегда приходят победы»

Экс-пилот «Ф-1» Риккардо Патрезе оценил шансы на переход Ньюи в « ».

Патрезе согласился с тем, что «Феррари» стоит сделать все возможное, чтобы заполучить Ньюи:

«Безусловно. Ведь Ньюи – просто король среди инженеров».

В то же время Патрезе высказал сомнения относительно того, решится ли Ньюи, с учетом его возраста, на переезд в Италию:

«Мы с ним хорошо знакомы. Мы стали друзьями. Когда я выступал за «Уильямс», мы выстроили прекрасные взаимоотношения. Так что я отлично знаю, как он счастлив дома и как сильно любит родную Англию.

Так что я не знаю, возможно ли это. Я, как и вы, сейчас читаю новости – вижу, что он собирается уходить из «Ред Булл». И что, возможно, он перейдет именно в «Феррари». Лично я буду этому рад – мы будем чаще видеться. Ну и, помимо всего прочего, с Ньюи всегда приходят победы».

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