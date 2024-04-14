Дейл Эрнхарт-младший о Ферстаппене и «Ред Булл»: «Странно, что мы не восхищаемся тем, чего они смогли добиться»

Член «Зала славы» NASCAR высказался в поддержу Ферстаппена и «Ред Булл».

Двукратный чемпион и член «Зала славы» NASCAR Дейл Эрнхарт-младший рассказал, что не видит большой проблемы в доминировании и « » в последние годы.

По мнению Эрнхарта, подобными выдающими выступлениями надо скорее восхищаться, чем выражать недовольство из-за отсутствия упорной борьбы за победу.

«Мне кажется, если парень выезжает на трассу и делает такое – у нас [в NASCAR] нечто подобное случилось, когда Мартин Труэкс-младший выиграл в Кентукки с преимуществом в 13 секунд, и все подумали, что наступил конец света. И я думаю: «А почему мы не думаем, насколько это на самом деле потрясающе?»

То есть эта команда вышла на старт и оказалась намного быстрее всех остальных. Почему мы не восхищаемся тем, чего они смогли добиться?

Вместо этого мы думаем что-то вроде: «О нет, хуже и быть не могло! Боже, надеюсь, что мы больше никогда такого не увидим…». Я же думаю о другом – о том, как 30-40-50 лет назад кто-то выезжал на трассу и добивался чего-то действительно удивительного, оказываясь намного быстрее конкурентов. И мы чествовали этих людей десятилетиями.

И я думаю, что так будет не всегда. И что в случае успеха нужно отдавать победителям и творцам успеха должное – будь то Макс, машина ее разработчики», – рассказал Эрнхарт-младший.

Алонсо ушел с трансферного рынка «Ф-1» – а интриги еще остались?