Берни Экклстоун о скандале вокруг Хорнера: «В «Ред Булл» наступил мир. Не вижу причины пытаться нарушить этот баланс»

Теги Берни Экклстоун Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Скандалы в «Ред Булл» остались в прошлом – считает Экклстоун.

Бывший руководитель «Формулы-1» уверен, что скандальная история вокруг Кристиана Хорнера осталась в прошлом и что сейчас в команде «Ред Булл» воцарился мир.

Хорнера подозревали в неподобающем поведении, однако внутреннее расследование компании «Ред Булл» не нашло доказательств, достаточных для того, чтобы удовлетворить жалобу сотрудницы.

Считалось, что причиной всей этой истории была борьба за власть между Хорнером и австрийскими совладельцами «Ред Булл», на стороне которых выступали Гельмут Марко и Йос Ферстаппен.

«Сейчас в «Ред Булл» наступил мир. А Кристиан сам рассказал мне, что у них с Джери Холливелл все прекрасно.

Похоже, что Макс Ферстаппен остается – и в целом это похоже на любую войну. Рано или поздно люди смиряются со случившемся и просто живут дальше.

Например, после Второй мировой войны вам запрещалось упоминать Германию, а евреи ничего оттуда не покупали. Что было вполне объяснимо.

Но через некоторое время люди начали обо всем забывать, стали покупать «Мерседесы» и так далее. Так что я не понимаю, зачем кому-то пытаться вытеснить из «Ред Булл» Кристиана Хорнера, тем более что время всегда великий целитель. Он отлично справляется со своей работой. И даже несколько недель могут сильно изменить обстановку.

Его поддерживает Джери, в команде все хорошо. Я не вижу причин пытаться нарушить этот баланс», – рассказал Экклстоун.

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