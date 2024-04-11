Гидо ван дер Гарде: «Ред Булл» придется подписать Сайнса, если есть вариант с уходом Ферстаппена»

Ван дер Гарде рассказал, что Сайнс может стать приоритетом для «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер поделился мнением о том, кого «Ред Булл» стоит пригласить на сезон-2025 вместо или в пару к чемпиону.

«Скоро перед «Ред Булл» встанет выбор: подписать или оставить Переса, который является просто хорошим вторым гонщиком. Или взять обоих, но это зависит от того, что предпримет Макс.

Если у него есть вариант с уходом куда-то, скажем, в «Мерседес», то « » придется подписать Сайнса», – сообщил нидерландец в подкасте DRS: De Race Show.

Гидо предположил, что бывшие напарники Ферстаппен и Сайнс не сработаются в «Ред Булл»:

«Сайнс, конечно, будет общаться со всеми командами. На его месте я бы подождал. Вдруг появится шанс попасть в быстрейшую команду, в «Ред Булл».

Пока Ферстаппен там, Сайнс не придет, я в это не верю. Будет слишком хлопотно. Но если что-то случится и Макс окажется в другой команду, то я бы взял Сайнса на месте «Ред Булл». А пока Перес пилотирует в паре с Максом так, как сейчас, то может остаться еще на два года.

Сайнс – хороший пилот. Мы видели, как [Сайнс и Ферстаппен] выступали в 2015-м, они были очень близки. Я считаю, что Сайнс лучше . Борьба вышла бы очень плотной, случались бы отличные сражения, но это все спекуляции. Сначала нужно дождаться сезона-2025».

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