Босс «Либерти Медиа»: «Мы не планируем менять MotoGP»

В «Либерти Медиа» пообещали не покушаться на основы MotoGP.

Президент и исполнительный директор «Либерти Медиа» Грег Маффей сообщил, что приобретение MotoGP не повлечет фундаментальных изменений чемпионата.

Организация, уже владеющая «Формулой-1», объявила о приобретении 86 процентов акций «Дорны», которой принадлежат права на мотогоночную серию. Менеджер ответил на вопрос о том, нацелена ли «Либерти Медиа» на рост MotoGP или получение прибыли.

«Что касается противопоставления монетизации и роста поддержки, я считаю, что это в некоторых отношениях ложная дихотомия – на мой взгляд, они идут рука об руку.

На примере «Ф-1» мы видели, что рост фанбазы облегчает монетизацию, ведь партнеры – будь то вещатели, промоутеры или спонсоры, которые стремятся к продвижению или активации – являются неотъемлемой частью.

Растет интерес, растет спрос, растет аудитория – все развивается сообща, как своего рода позитивный маховик. Мы почувствовали это в «Формуле-1», все сошлось воедино. Мне хочется верить, что здесь есть потенциал.

Это невероятный продукт, и мы не планируем менять данный вид спорта. Это прекрасный вид спорта с прекрасной фанбазой, которая наблюдает за невероятным соперничеством, невероятным зрелищем. Наша цель – открыть его для более широкой аудитории, открыть его для более широкого диапазона коммерческих партнеров всех сортов. И, полагаю, эти задачи идут рука об руку», – заявил Маффей.

Главная спортивная империя планеты с капиталом $47 млрд купила MotoGP. У нее еще «Ф-1», баскетбольные и бейсбольные клубы