Бермэн стал одним из резервных пилотов «Феррари»

Теги Феррари Формула-1 Формула-2 Антонио Джовинацци Према Роберт Шварцман Оливер Бермэн Авто

Бермэн будет одним из резервистов «Феррари» в сезоне-2024.

Выступающий в «Формуле-2» Бермэн войдет в число трех гонщиков, которые по ходу сезона будут на регулярной основе выполнять для «Феррари» обязанности резервного пилота. Также в список, помимо Бермэна, входят Роберт Шварцман и Антонио Джовинацци.

Параллельно Бермэн проведет свой второй сезон в «Ф-2», выступая за команду «Према».

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