Джеймс Воулз: «Одно из главных сожалений в моей карьере – что в «Мерседесе» мы не смогли выиграть гонку вместе с Михаэлем Шумахером»

Воулз сожалеет, что Шумахер не выиграл ни одной гонки в «Мерседесе».

Руководитель « », долгое время работавший в немецкой команде, рассказал о своих впечатлениях от работы с .

По словам Воулза, одним из главных сожалений в его профессиональной карьере в «Ф-1» является то, что Михаэль так и не смог выиграть ни одной гонки в составе « »:

«Есть очень мало качеств и характеристик, отличающих настоящих чемпионов. И именно Михаэль Шумахер научил Росберга тому, что такое по-настоящему усердная работа.

Михаэль не был самым одаренным и искусным гонщиком с точки зрения именно управления болидом, в этом Льюис его превосходит. Но Михаэль знал, как выжать каждую лишнюю долю секунды и из себя, и из команды.

Он был настоящим лидером, и если он говорил: «Я поеду вот так», – команда следовала за ним, поддерживала его. Настолько, что ему желали успеха обе половины боксов.

Одно из главных сожалений в моей карьере – это что мы не могли выиграть гонку вместе с Михаэлем. Это до сих пор причиняет мне боль. Он заслуживал победы».

Также Воулз рассказал о том, что за пределами гоночной трассы Шумахер превращался в совершенно другого человека и был совсем не таким, каким его считали в прессе:

«Он помнил дату рождения моей девушки и присылал ей цветы. Это меня всегда удивляло и поражало, ведь я сам далеко не так часто это делал. Но он проявлял к вам неподдельный интерес – кто вы, какая у вас семья, что вами движет. А это очень трудно. И он делал это не ради того, чтобы получить какое-то преимущество, а потому что ему было не все равно.

Михаэль, которого вы видели в СМИ, сильно отличался от Михаэля за кулисами – и вот так он это и делал. Он брал всех с собой в свое путешествие, всегда работал столько, сколько ему было нужно – хоть допоздна.

Нико очень многому у него научился, благодаря чему и сформировался в того гонщика, который в итоге сумел выиграть чемпионат. То есть выжимать из ситуации максимум, какой бы ни была цена».

Михаэлю Шумахеру – 55. А у нас – 26 текстов о его здоровье, пилотажном гении, скандалах с трансферами и титулами и могучем наследии в «Ф-1»