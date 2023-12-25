Макс Ферстаппен: «Баку – худшая гонка сезона, Сингапура для меня не было в каком-то смысле»

Ферстаппен назвал худшую для себя гонку 2023 года.

Первое место в личном антитопе занял , где победил напарник по « » , а не этап в Сингапуре – единственный проигрыш команды в 2023 году и единственная гонка без подиума нидерландца.

«Худшая гонка – все равно Баку. Я был просто недоволен всем.

В Сингапуре мы оказались позади и, наверное, допустили ошибки в настройках. Это был просто хаос. Для меня Сингапура в каком-то смысле не было. Я его не считаю», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс признался, что посвятил вторую половину гонки в Баку экспериментам:

«Может, это был не лучший отрезок в моей жизни, но причина частично в том, что я перепробовал множество инструментов, игрался с балансом тормозов, дифференциалом, торможением двигателем.

Машина была еще очень новой, а на городском автодроме с 90-градусными поворотами в любом случае требуется другое поведение.

Поэтому я действовал методом проб и ошибок, но в конце отрезка темп был действительно хорошим, хотя я довольно сильно износил шины при попытках обгона. После гонки я подумал: «Ладно, я не победил, зато многому научился».

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