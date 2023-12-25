Макс Ферстаппен: «Баку – худшая гонка сезона, Сингапура для меня не было в каком-то смысле»
Ферстаппен назвал худшую для себя гонку 2023 года.
Первое место в личном антитопе Макса Ферстаппена занял Гран-при Азербайджана, где победил напарник по «Ред Булл» Серхио Перес, а не этап в Сингапуре – единственный проигрыш команды в 2023 году и единственная гонка без подиума нидерландца.
«Худшая гонка – все равно Баку. Я был просто недоволен всем.
В Сингапуре мы оказались позади и, наверное, допустили ошибки в настройках. Это был просто хаос. Для меня Сингапура в каком-то смысле не было. Я его не считаю», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1».
Макс признался, что посвятил вторую половину гонки в Баку экспериментам:
«Может, это был не лучший отрезок в моей жизни, но причина частично в том, что я перепробовал множество инструментов, игрался с балансом тормозов, дифференциалом, торможением двигателем.
Машина была еще очень новой, а на городском автодроме с 90-градусными поворотами в любом случае требуется другое поведение.
Поэтому я действовал методом проб и ошибок, но в конце отрезка темп был действительно хорошим, хотя я довольно сильно износил шины при попытках обгона. После гонки я подумал: «Ладно, я не победил, зато многому научился».
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