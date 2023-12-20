Тото Вольфф: «Сложнее всего правильно задать ожидания от следующего сезона, ведь «Мерседесу» нужно отыграть очень большое отставание»

Вольфф оценил шансы «Мерседеса» догнать «Ред Булл».

По словам исполнительного директора немецкой команды, в преддверии следующего сезона сложнее всего для « » будет правильно сформулировать поставленные перед коллективом задачи. И не завышать ожидания, учитывая величину отрыва «Ред Булл».

«Сложнее всего будет правильно задать ожидания от следующего сезона, потому что перед нами стоит чрезвычайно непростая задача. Ведь в чемпионате есть команда, которая чрезвычайно успешна, и нам предстоит отыграть очень большое отставание.

В то же время я считаю, что мы уже предприняли несколько активных шагов для того, чтобы сократить это отставание. Будет ли этого достаточно? Я не знаю. Мы увидим это только на предсезонных тестах в , а потом и на самом Гран-при там же», – рассказал .

Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже