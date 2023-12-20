Тото Вольфф: «Сложнее всего правильно задать ожидания от следующего сезона, ведь «Мерседесу» нужно отыграть очень большое отставание»

Теги Гран-при Бахрейна Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф оценил шансы «Мерседеса» догнать «Ред Булл».

По словам исполнительного директора немецкой команды, в преддверии следующего сезона сложнее всего для «Мерседеса» будет правильно сформулировать поставленные перед коллективом задачи. И не завышать ожидания, учитывая величину отрыва «Ред Булл».

«Сложнее всего будет правильно задать ожидания от следующего сезона, потому что перед нами стоит чрезвычайно непростая задача. Ведь в чемпионате есть команда, которая чрезвычайно успешна, и нам предстоит отыграть очень большое отставание.

В то же время я считаю, что мы уже предприняли несколько активных шагов для того, чтобы сократить это отставание. Будет ли этого достаточно? Я не знаю. Мы увидим это только на предсезонных тестах в Бахрейне, а потом и на самом Гран-при там же», – рассказал Вольфф.

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