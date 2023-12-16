Экс-пилот «Ф-1» ван дер Гарде завершил карьеру гонщика

Гидо ван дер объявил о завершении карьеры.

Ван дер Гарде выступал в «Формуле-1» в 2013 году за « », а в 2016-м стал чемпионом Европейской серии «Ле-Ман». В последние годы Гидо участвовал в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ) и американской серии IMSA.

«Гонки, особенно в Америке, занимают много времени. У меня есть свои дела в Нидерландах, есть жена и трое детей. И да, годы сказываются – я заметил, что стал менее быстрым, реакция притупилась.

Я сосредоточусь на своей семье, бизнесе и работе на телевидении на Viaplay в 2024 году», – объяснил свое решение 38-летний нидерландец.

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