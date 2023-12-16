Экс-пилот «Ф-1» ван дер Гарде завершил карьеру гонщика

Теги Гидо ван дер Гарде Формула-1 Катерхэм WEC Авто

Гидо ван дер Гарде объявил о завершении карьеры.

Ван дер Гарде выступал в «Формуле-1» в 2013 году за «Катерхэм», а в 2016-м стал чемпионом Европейской серии «Ле-Ман». В последние годы Гидо участвовал в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и американской серии IMSA.

«Гонки, особенно в Америке, занимают много времени. У меня есть свои дела в Нидерландах, есть жена и трое детей. И да, годы сказываются – я заметил, что стал менее быстрым, реакция притупилась.

Я сосредоточусь на своей семье, бизнесе и работе на телевидении на Viaplay в 2024 году», – объяснил свое решение 38-летний нидерландец.

Гонщиков «Ф-1» спасут от жары и обмороков дырой для охлаждения в болиде. Ее запрещали из-за «паранойи команд»

2 комментария
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Ответ Великий Алонсо
"Годы сказываются, сказал 38-летний гонщик". Где-то посмеялся 42-летний Фернандо Алонсо, который до сих пор на пике. Ходя да, Фернандо не такой как все, у одних ближе к 40 реакция притупляется, другой в 42 года является лучшим гонщиком в пелетоне. Алонсо особенный, горжусь, что я болельщик этого гения уже 20 лет.
описался пока писал?)
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