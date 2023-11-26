Риккардо о том, что Сайнсу помешали соперники: «Он это начал. Карлоса все упоминают, когда говорят о блокировках»

Теги Феррари Альфа Таури Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Даниэль Риккардо контент Авто

Риккардо прокомментировал жалобы Сайнса на помехи со стороны соперников.

Карлос Сайнс стал 16-м в квалификации к Гран-при Абу-Даби, после чего рассказал, как коллеги ему мешают.

«Если проезжаешь поворот в одной-двух секундах впереди, то соперник потеряет одну-две десятые секунды. Пилоты намеренно впускают соперников в грязный воздух в некоторых поворотах в первом или втором сегменте. Все так делают», – заявил гонщик «Феррари».

Даниэль Риккардо из «Альфа Таури» полагает, что Сайнс не заметил бревна в собственном глазу:

«Не знаю, зачем он это делает, но он всегда виновник (смеется). Я не знаю, почему. Может, он просто играет с нами, но, безусловно, это тот человек, которого все упоминают, когда говорят о блокировках и тому подобных вещах.

Ему испортили круг? В итоге с ним поступают так же. Но он это начал», – сообщил Риккардо.

Даниэль ответил на вопрос, все ли пилоты используют подобные приемы:

«Мы знаем, что делаем. К примеру, у меня такой подход: если я поступлю подобным образом, мне отплатят. Так что я стараюсь вежливо себя вести и надеюсь на такое же отношение.

Как бы то ни было, я только что наговорил всякого дерьма про [Сайнса]. Он какое-то время меня не обижал, но вы сами упомянули.

Может, другие играют в игры. Мне кажется, лично я хорош в том, чтобы не создавать помехи. Думаю, больше всего такие вещи расстраивают в практике, когда ничего не стоит на кону. В квалификации можно получить штраф, а в тренировке создается ощущение, что гонщикам сходит такое с рук.

Но все в порядке. Он хороший».

Карлос Сайнс: «Пилоты намеренно впускают соперников в грязный воздух в некоторых поворотах. Так те теряют время»

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2 комментария

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Роман
Сайнс показал уровень, начиная с практики перед последней гонкой 😅
+5
-1
+4
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ilia rus
«плохому танцору и яйца мешают»
+3
-1
+2
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