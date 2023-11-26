Риккардо о том, что Сайнсу помешали соперники: «Он это начал. Карлоса все упоминают, когда говорят о блокировках»
Риккардо прокомментировал жалобы Сайнса на помехи со стороны соперников.
Карлос Сайнс стал 16-м в квалификации к Гран-при Абу-Даби, после чего рассказал, как коллеги ему мешают.
«Если проезжаешь поворот в одной-двух секундах впереди, то соперник потеряет одну-две десятые секунды. Пилоты намеренно впускают соперников в грязный воздух в некоторых поворотах в первом или втором сегменте. Все так делают», – заявил гонщик «Феррари».
Даниэль Риккардо из «Альфа Таури» полагает, что Сайнс не заметил бревна в собственном глазу:
«Не знаю, зачем он это делает, но он всегда виновник (смеется). Я не знаю, почему. Может, он просто играет с нами, но, безусловно, это тот человек, которого все упоминают, когда говорят о блокировках и тому подобных вещах.
Ему испортили круг? В итоге с ним поступают так же. Но он это начал», – сообщил Риккардо.
Даниэль ответил на вопрос, все ли пилоты используют подобные приемы:
«Мы знаем, что делаем. К примеру, у меня такой подход: если я поступлю подобным образом, мне отплатят. Так что я стараюсь вежливо себя вести и надеюсь на такое же отношение.
Как бы то ни было, я только что наговорил всякого дерьма про [Сайнса]. Он какое-то время меня не обижал, но вы сами упомянули.
Может, другие играют в игры. Мне кажется, лично я хорош в том, чтобы не создавать помехи. Думаю, больше всего такие вещи расстраивают в практике, когда ничего не стоит на кону. В квалификации можно получить штраф, а в тренировке создается ощущение, что гонщикам сходит такое с рук.
Но все в порядке. Он хороший».
Карлос Сайнс: «Пилоты намеренно впускают соперников в грязный воздух в некоторых поворотах. Так те теряют время»
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