Макс Ферстаппен: «У болида «Ред Булл» есть слабости, конечно – посмотрите на Гран-при Сингапура»

Теги Ред Булл Гран-при Сингапура Себастьян Феттель Гран-при Абу-Даби Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

«Ред Булл» необходимо устранить слабости болида, уверен Ферстаппен.

На Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен может одержать 54-ю победу в «Формуле-1» и обогнать Себастьяна Феттеля, который также выступал за «Ред Булл».

«Разумеется, это безумный показатель. Мы провели просто безумный сезон. Так что это было бы очень приятно.

В то же время я сосредоточен на том, что меня ждет впереди. Надеюсь, в следующем году у нас вновь будет конкурентоспособная машина. В таком случае можно будет сохранить набранный ход и постараться выиграть еще гонки.

Трудно сказать [подтянутся ли соперники]. Ведь, естественно, мы тоже работаем над болидом, пытаемся его улучшить. Думаю, мы понимаем слабые места машины и будем над ними трудиться. А также над тем, чтобы сделать сильные стороны еще сильнее», – заявил трехкратный чемпион мира.

Ферстаппен ответил на вопрос, есть у болида «Ред Булл» слабости:

«Конечно, есть. Посмотрите на уик-энд в Сингапуре. Полагаю, мы в целом испытываем несколько больше трудностей на городских автодромах – как, к примеру, в Вегасе. Безусловно, эффективность в низкоскоростных поворотах – не самая сильная сторона машины. А также проезд по кочкам и поребрикам.

Так что, без сомнения, мы много в чем можем прибавить».

Ферстаппен в Вегасе – 👺 Мочит на каждой встрече с медиа: гонку, трассу, «Ф-1», организаторов, новые этапы

3 комментария

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Дмитрий Дудников
Не слабости, а слабость))) Но в целом честно говорит, без рассказов в стиле «и тут я из последних сил...»
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+6
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Minuvert
У Ред Булл неконкурентоспособный болид. Конкурентов просто нет
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mrMassi
Насколько я помню по анализу гран при Сингапура от Ф1 и того же Палмера (и еще нескольких человек), темп РБ в гонке был лучшим. Тогда не повезло с СК, могли выиграть гонку, заберись они (ладно, не они, а Макс, с чеко все понятно) повыше в квалификации.

То, что они не смогли на такой необгонной трассе нормально квалифицироваться - вопросы к команде, пилотам, но не к машине. Замечаю, что возможно РБ настраивает всегда машину на гоночную конфигурацию, чтобы шины жили дольше, поэтому периодически удается выиграть поулы кому нибудь. Но в гоночном темпе РБ в своей лиге.

Сомневаюсь, что рб показали какую то слабость - соперники слишком далеко позади. Когда подтянуться - посмотрим. Очень надеюсь на Макларен.
+4
-2
+2
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