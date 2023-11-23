Макс Ферстаппен: «У болида «Ред Булл» есть слабости, конечно – посмотрите на Гран-при Сингапура»

«Ред Булл» необходимо устранить слабости болида, уверен Ферстаппен.

На Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен может одержать 54-ю победу в «Формуле-1» и обогнать , который также выступал за « ».

«Разумеется, это безумный показатель. Мы провели просто безумный сезон. Так что это было бы очень приятно.

В то же время я сосредоточен на том, что меня ждет впереди. Надеюсь, в следующем году у нас вновь будет конкурентоспособная машина. В таком случае можно будет сохранить набранный ход и постараться выиграть еще гонки.

Трудно сказать [подтянутся ли соперники]. Ведь, естественно, мы тоже работаем над болидом, пытаемся его улучшить. Думаю, мы понимаем слабые места машины и будем над ними трудиться. А также над тем, чтобы сделать сильные стороны еще сильнее», – заявил трехкратный чемпион мира.

Ферстаппен ответил на вопрос, есть у болида « » слабости:

«Конечно, есть. Посмотрите на уик-энд в . Полагаю, мы в целом испытываем несколько больше трудностей на городских автодромах – как, к примеру, в Вегасе. Безусловно, эффективность в низкоскоростных поворотах – не самая сильная сторона машины. А также проезд по кочкам и поребрикам.

Так что, без сомнения, мы много в чем можем прибавить».

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