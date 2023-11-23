Макс Ферстаппен: «У болида «Ред Булл» есть слабости, конечно – посмотрите на Гран-при Сингапура»
«Ред Булл» необходимо устранить слабости болида, уверен Ферстаппен.
На Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен может одержать 54-ю победу в «Формуле-1» и обогнать Себастьяна Феттеля, который также выступал за «Ред Булл».
«Разумеется, это безумный показатель. Мы провели просто безумный сезон. Так что это было бы очень приятно.
В то же время я сосредоточен на том, что меня ждет впереди. Надеюсь, в следующем году у нас вновь будет конкурентоспособная машина. В таком случае можно будет сохранить набранный ход и постараться выиграть еще гонки.
Трудно сказать [подтянутся ли соперники]. Ведь, естественно, мы тоже работаем над болидом, пытаемся его улучшить. Думаю, мы понимаем слабые места машины и будем над ними трудиться. А также над тем, чтобы сделать сильные стороны еще сильнее», – заявил трехкратный чемпион мира.
Ферстаппен ответил на вопрос, есть у болида «Ред Булл» слабости:
«Конечно, есть. Посмотрите на уик-энд в Сингапуре. Полагаю, мы в целом испытываем несколько больше трудностей на городских автодромах – как, к примеру, в Вегасе. Безусловно, эффективность в низкоскоростных поворотах – не самая сильная сторона машины. А также проезд по кочкам и поребрикам.
Так что, без сомнения, мы много в чем можем прибавить».
Ферстаппен в Вегасе – 👺 Мочит на каждой встрече с медиа: гонку, трассу, «Ф-1», организаторов, новые этапы
То, что они не смогли на такой необгонной трассе нормально квалифицироваться - вопросы к команде, пилотам, но не к машине. Замечаю, что возможно РБ настраивает всегда машину на гоночную конфигурацию, чтобы шины жили дольше, поэтому периодически удается выиграть поулы кому нибудь. Но в гоночном темпе РБ в своей лиге.
Сомневаюсь, что рб показали какую то слабость - соперники слишком далеко позади. Когда подтянуться - посмотрим. Очень надеюсь на Макларен.