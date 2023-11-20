Макс Ферстаппен о пении после финиша: «Нужны уроки от Джери Хорнер»

Ферстаппен полагает, что пока поет хуже, чем пилотирует.

После победного Гран-при Лас-Вегаса Макс Ферстаппен напел композицию «Да здравствует Лас-Вегас!» Элвиса Пресли.

Трехкратный чемпион признался, что ему следует обратиться за советом к Джери Хорнер (Халлиуэлл) – экс-участнице группы Spice Girls и жене руководителя « » . Также Макс прокомментировал свою критику этапа.

«Что ж, я изначально предполагал, что гонка получится хорошей. Я уже говорил: четыре длинные прямые, низкоскоростные повороты, ты не теряешь много прижимной силы. Так что это никогда не было проблемой.

Но да, было весело. Это единственное, что я могу сказать – было весело. Надеюсь, все получили удовольствие. Эффект от DRS оказался сильным, но это здорово, поспособствовало борьбе.

Кристиан поставил меня в такое положение, так что я не мог проигнорировать команду – пришлось петь. Но мне точно нужны уроки. Наверное, надо обратиться к Джери, записаться на прием», – сообщил Ферстаппен.

Награждение «Ф-1» – полный Вегас: Ферстаппен поет Элвиса по радио, подиум-слот машина, вью на крыше казино, фейерверк

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место