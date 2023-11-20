Макс Ферстаппен о пении после финиша: «Нужны уроки от Джери Хорнер»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстаппен полагает, что пока поет хуже, чем пилотирует.

После победного Гран-при Лас-Вегаса Макс Ферстаппен напел композицию «Да здравствует Лас-Вегас!» Элвиса Пресли.

Трехкратный чемпион признался, что ему следует обратиться за советом к Джери Хорнер (Халлиуэлл) – экс-участнице группы Spice Girls и жене руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Также Макс прокомментировал свою критику этапа.

«Что ж, я изначально предполагал, что гонка получится хорошей. Я уже говорил: четыре длинные прямые, низкоскоростные повороты, ты не теряешь много прижимной силы. Так что это никогда не было проблемой.

Но да, было весело. Это единственное, что я могу сказать – было весело. Надеюсь, все получили удовольствие. Эффект от DRS оказался сильным, но это здорово, поспособствовало борьбе.

Кристиан поставил меня в такое положение, так что я не мог проигнорировать команду – пришлось петь. Но мне точно нужны уроки. Наверное, надо обратиться к Джери, записаться на прием», – сообщил Ферстаппен.

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2 комментария

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Bzz Pvz
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Красавчик Макс! Может после двадцатого чемпионств следует задуматься о карьере певца. Там попробовать что-нибудь из Пласидо Доминго, Паваротти.
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За Кубань!
Ответ Bzz Pvz
Красавчик Макс! Может после двадцатого чемпионств следует задуматься о карьере певца. Там попробовать что-нибудь из Пласидо Доминго, Паваротти.
Ну я бы с Джери бы попел.
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