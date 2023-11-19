Льюис Хэмилтон: «Отличная вышла гонка. Одна из лучших»

Хэмилтон остался доволен Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « » по итогам заезда высказался в защиту организаторов, отметив, что гонка в результате получилась весьма интересной и зрелищной.

«Отличная вышла гонка. Одна из лучших. При этом так много людей, в том числе журналистов, плохо отзывалось об этом Гран-при до начала – критиковали шоу и все остальное. И я подумал: «Ну, пусть будет так. Посмотрим, как все пройдет на самом деле». И гонка вышла просто отличная! Как в Баку, только лучше».

также прокомментировал тот момент, удалось ли «Формуле-1» в итоге соблюсти баланс между спортивной составляющей и элементами шоу:

«Я не видел развлекательные программы, так что ничего не могу сказать по этому поводу. Я на эти вещи не смотрел.

Но как я уже говорил, мы слышали много негатива от людей в отношении проведения сразу трех гонок в США, разговоры людей о том, что лучше вернуть старые, классические гонки в Европе.

Но на деле гонка в Лас-Вегасе оказалась лучше, чем на большинстве трасс, куда мы приезжаем. Так что стоит отдать должное организаторам, я с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году – надеюсь, все пройдет еще лучше».

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