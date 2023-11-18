Кристиан Хорнер о поуле «Феррари»: «Такой результат мы и ожидали. Завтра нас ждет интересная гонка»
Хорнер ждет интересной борьбы с «Феррари» на Гран-при Лас-Вегаса.
Руководитель «Ред Булл», подводя итоги квалификации, признал, что такая скорость Леклера и Сайнса не стала для них сюрпризом.
При этом Хорнер считает, что в гонке можно ожидать интересную борьбу.
«На дистанции одного круга «Феррари» здесь очень быстра. Учитывая характеристики их болида, они просто жестче работают с шинами и быстрее их прогревают. Честно говоря, такой результат мы и ожидали. Шарль молодец, он отлично выступил. И завтра нас ждет интересная гонка.
Думаю, здесь все немного иначе (оценивая шансы Ферстаппена быстро выйти в лидеры), но обгоны на этой трассе определенно возможны. Думаю, гонка будет интересной.
Что касается Серхио, то он выехал на трассу чуть раньше, чем было нужно. На квалификацию у нас было всего три комплекта «софта». Чтобы постараться избежать попадания в трафик на последнем круге, Чеко решил проехать свой круг чуть раньше – и ему не хватило всего 0,1 секунды», – рассказал Хорнер.
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