Кристиан Хорнер о поуле «Феррари»: «Такой результат мы и ожидали. Завтра нас ждет интересная гонка»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Хорнер ждет интересной борьбы с «Феррари» на Гран-при Лас-Вегаса.

Руководитель «Ред Булл», подводя итоги квалификации, признал, что такая скорость Леклера и Сайнса не стала для них сюрпризом.

При этом Хорнер считает, что в гонке можно ожидать интересную борьбу.

«На дистанции одного круга «Феррари» здесь очень быстра. Учитывая характеристики их болида, они просто жестче работают с шинами и быстрее их прогревают. Честно говоря, такой результат мы и ожидали. Шарль молодец, он отлично выступил. И завтра нас ждет интересная гонка.

Думаю, здесь все немного иначе (оценивая шансы Ферстаппена быстро выйти в лидеры), но обгоны на этой трассе определенно возможны. Думаю, гонка будет интересной.

Что касается Серхио, то он выехал на трассу чуть раньше, чем было нужно. На квалификацию у нас было всего три комплекта «софта». Чтобы постараться избежать попадания в трафик на последнем круге, Чеко решил проехать свой круг чуть раньше – и ему не хватило всего 0,1 секунды», – рассказал Хорнер.

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3 комментария

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Fonbaron
Ну тут не только Перес лажанул но и суперопытный Хэмилтон и супербыстрый Норрис. Хотя чемпионат Чеко просто провалил по полной
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Мария Голденштерн
Трасса а-ля Монца получилась, для темпа РБ должна подходить. В гонке Максимка должен рвать.
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Mittermeyer
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Ответ Fonbaron
Ну тут не только Перес лажанул но и суперопытный Хэмилтон и супербыстрый Норрис. Хотя чемпионат Чеко просто провалил по полной
> суперопытный Хэмилтон
Смешная шутка
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