Кристиан Хорнер о поуле «Феррари»: «Такой результат мы и ожидали. Завтра нас ждет интересная гонка»

Хорнер ждет интересной борьбы с «Феррари» на Гран-при Лас-Вегаса.

Руководитель « », подводя итоги квалификации, признал, что такая скорость Леклера и Сайнса не стала для них сюрпризом.

При этом Хорнер считает, что в гонке можно ожидать интересную борьбу.

«На дистанции одного круга « » здесь очень быстра. Учитывая характеристики их болида, они просто жестче работают с шинами и быстрее их прогревают. Честно говоря, такой результат мы и ожидали. Шарль молодец, он отлично выступил. И завтра нас ждет интересная гонка.

Думаю, здесь все немного иначе (оценивая шансы быстро выйти в лидеры), но обгоны на этой трассе определенно возможны. Думаю, гонка будет интересной.

Что касается , то он выехал на трассу чуть раньше, чем было нужно. На квалификацию у нас было всего три комплекта «софта». Чтобы постараться избежать попадания в трафик на последнем круге, Чеко решил проехать свой круг чуть раньше – и ему не хватило всего 0,1 секунды», – рассказал .

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