Макс Ферстаппен: «Сегодня мы добились максимально возможного результата»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса .

По словам пилота «Ред Булл», в гонке в Лас-Вегасе будет очень много борьбы. При этом он отметил важность исправной работы шин.  

«Здесь довольно холодно и скользко. Гоняясь по городской трассе, ты стараешься ехать как можно ближе к стенам, но это не всегда просто.

Было весело. Думаю, сегодня мы добились максимально возможного результата. Мне кажется, пока что нам весь уик-энд не хватает скорости на одном круге – и это было довольно очевидно.

Вчера [во время практик] гоночный темп казался хорошим. Мне бы хотелось, чтобы сегодня у нас было чуть больше темпа. Очки выдают завтра, и это будет сложная гонка.

Во-первых, могут появиться машины безопасности, и здесь очень длинная прямая, так что будет очень много борьбы. Я надеюсь, что у нас все будет в порядке с шинами», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

1 комментарий

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United_LP
Завтра всё равно выиграет.
Вообще удивительно, что единственный, кто победил в этом сезоне кроме РБ, это Сайнс.
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