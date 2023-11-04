Серхио Перес: «Мы заработали хорошие очки»

Теги Гран-при Бразилии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Ред Булл» отметил, что ему пришлось нелегко по ходу заезда, и что он доволен результатом, поскольку сумел опередить Льюиса Хэмилтона, который является его главным конкурентом в борьбе за второе место в общем зачете.

«Было непросто. Я ужасно стартовал, и в итоге уступил позицию Джорджу Расселлу, а потом в 4-м повороте уступил позицию еще и Льюису Хэмилтону.

После этого я продолжил бороться, используя ресурс всех доступных шин, и в итоге в конце гонки поплатился за это.

В целом, мы хорошо провели день, мы заработали хорошие очки. К сожалению, если бы не неудача на старте, я думаю, мы бы могли оказаться выше».

Перес также прокомментировал то, что по итогам спринта его преимущество в общем зачете над Льюисом Хэмилтоном увеличилось до 25 очков:

«Очевидно, что это важно. Но гораздо важнее сохранить положительный импульс. Мы отлично провели этот день и надеемся, что завтра закрепим этот результат», – рассказал Перес.

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4 комментария

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Arksun
Смутно верится в его вице-чемпионство
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Иван Алейников
Но все равно отстал от Макса на 13 секунд за треть гонки…
Много!
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Ser Gradov
Ответ Arksun
Смутно верится в его вице-чемпионство
Математически шансы очень велики. Ну только если в трех оставшихся гонках Перес не наберет очков вообще, и Ферстапен и Макларены в каких нить гонках выпадут, чтобы Хэм заехал на подиум) Если завтра Перес приезжает выше Хэма то шансов у хэма не останется, кроме теоретических)
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