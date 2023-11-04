Андреа Стелла о поуле Норриса в спринте: «Приятно подтвердить, что мы так высоко благодаря нашей скорости»

Теги Гран-при Бразилии Макларен Формула-1 Андреа Стелла Ландо Норрис Авто

Стелла подвел итоги квалификации к спринту Гран-при Сан-Паулу.

По словам руководителя «Макларена», Ландо Норрис едва не упустил поул из-за ошибок в первых поворотах, но смог отыграться по ходу круга.

«Я так рад за всех в «Макларене». Вчера мы были готовы забрать поул или по крайней мере побороться за него. А затем все внезапно ускользнуло от нас. Так что сегодня приятно подтвердить, что мы так высоко благодаря нашей скорости.

Я также рад за Ландо [Норриса]. Он заслуживает этого. Он всегда так быстр и так великодушен. В первом, втором и третьем повороте у него все сложилось не лучшим образом. Казалось, что все снова упущено, но он отыгрался, великолепно проехав оставшуюся часть круга», – сказал Стелла.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1CEMAN
Багира бы сказала, что все из-за денег папаши🙂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
У Макларена самый грандиозный прорыв в этом сезоне, если в межсезонье темпы сбавлять не будут, то могут серьёзную конкуренцию Максу составить в 24 году
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Ответ 1CEMAN
Багира бы сказала, что все из-за денег папаши🙂
А Великий Алонсо, что на таком Маке Фернандо уже к лету стал бы чемпионом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1CEMAN
Ответ Minuvert
А Великий Алонсо, что на таком Маке Фернандо уже к лету стал бы чемпионом
Я думал это программа заскриптованная писать про Алонсо под каждой новостью🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий