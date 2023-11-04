Андреа Стелла о поуле Норриса в спринте: «Приятно подтвердить, что мы так высоко благодаря нашей скорости»

Стелла подвел итоги квалификации к спринту Гран-при Сан-Паулу.

По словам руководителя « », едва не упустил поул из-за ошибок в первых поворотах, но смог отыграться по ходу круга.

«Я так рад за всех в «Макларене». Вчера мы были готовы забрать поул или по крайней мере побороться за него. А затем все внезапно ускользнуло от нас. Так что сегодня приятно подтвердить, что мы так высоко благодаря нашей скорости.

Я также рад за Ландо [Норриса]. Он заслуживает этого. Он всегда так быстр и так великодушен. В первом, втором и третьем повороте у него все сложилось не лучшим образом. Казалось, что все снова упущено, но он отыгрался, великолепно проехав оставшуюся часть круга», – сказал .

Гран-при Сан-Паулу-2023. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й