«Макларен» объявил о поддержке одной из гонщиц в «Академии «Ф-1»

Теги Макларен Формула-1 Авто

«Макларен» стал третьей командой, объявившей о поддержке гонщицы из «Академии «Ф-1».

В рамках поддержки новой серии все десять команд «Формулы-1» с нового сезона будут отвечать за одну из участниц. В частности, гонщицы будут выступать на болидах с соответствующими ливреями.

В 2024 году «Макларен» будет поддерживать 18-летнюю Бьянку Бустаманте. Перед финальным этапом сезона в Остине Бустаманте занимает 7-е место в общем зачете (из 15 участников), сумев одержать 2 победы в прошедших 18 заездах.

Ранее Бустаманте выступала в различных сериях, и в том числе участвовала в последнем сезоне «Серии W», где закончила чемпионат на 15-м месте.

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1 комментарий

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ilia rus
Чета последнее время движняк с Девушками в Ф1, интересно что будет дальше, увидим гонщицу в болиде?
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