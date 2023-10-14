MotoGP. Марк Маркес: «Поставил бы на чемпионство Мартина. У Баньяи проблемы с защитой титула»

Теги Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Грезини Прамак Марк Маркес Франческо Баньяя Хорхе Мартин Авто

Марк Маркес поделился прогнозом о борьбе за титул MotoGP 2023 года.

По мнению пилота «Хонды», представитель «Прамака» Хорхе Мартин является фаворитом в борьбе с действующим чемпионом Франческо Баньяей из заводской «Дукати».

«Я уже говорил, думаю, две гонки назад, и сегодня повторил это в разговоре с испанскими журналистами: если бы мне пришлось на кого-то ставить, я бы поставил на Хорхе.

Почему? Потому что он не испытывает никакого давления. Он на заводском байке, но не в заводской команде. Он не защищает титул. Если он выиграет чемпионат, будет потрясающе. Если финиширует вторым, это станет нормальным результатом, так как предполагалось, что победить должен Пекко.

Но теперь у Пекко проблемы с защитой титула. Иногда сложнее защитить титул, чем [впервые] его выиграть», – сказал шестикратный чемпион премьер-класса, который в следующем году также пересядет на «Дукати» и будет выступать за «Грезини».

MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл спринт и возглавил чемпионат, Марини – 2-й, Беццекки – 3-й, Баньяя – 8-й

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