«Мы не будем применять командную тактику». Гельмут Марко – о борьбе Переса за 2-е место в общем зачете

«Ред Булл» не будет применять командную тактику для помощи Пересу в чемпионате.

Советник « » исключил вероятность применения командных приказов в оставшихся гонках сезона, чтобы помочь Пересу занять второе место в общем зачете.

Марко заявил, что в команде просто не хотят повторения предыдущего опыта, который закончился не лучшим образом.

Марко имел в виду инцидент, имевший место на прошлогоднем Гран-при Бразилии. Ферстаппен, к тому моменту уже обеспечивший себе титул, отказался пропускать по ходу гонки, который в свою очередь еще вел борьбу с Шарлем Леклером за второе место в общем зачете.

Считается, что Ферстаппен отказался помогать Пересу, поскольку был недоволен его действиями на этапе в Монако и подозревал в намеренной аварии в квалификации, которая лишила поула.

«Нет, мы не будем применять командные приказы – мы уже видели, чем это может обернуться в случае с Максом», – рассказал Марко.

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