«Мы не будем применять командную тактику». Гельмут Марко – о борьбе Переса за 2-е место в общем зачете

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

«Ред Булл» не будет применять командную тактику для помощи Пересу в чемпионате.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко исключил вероятность применения командных приказов в оставшихся гонках сезона, чтобы помочь Пересу занять второе место в общем зачете.

Марко заявил, что в команде просто не хотят повторения предыдущего опыта, который закончился не лучшим образом.

Марко имел в виду инцидент, имевший место на прошлогоднем Гран-при Бразилии. Ферстаппен, к тому моменту уже обеспечивший себе титул, отказался пропускать Переса по ходу гонки, который в свою очередь еще вел борьбу с Шарлем Леклером за второе место в общем зачете.

Считается, что Ферстаппен отказался помогать Пересу, поскольку был недоволен его действиями на этапе в Монако и подозревал в намеренной аварии в квалификации, которая лишила Макса поула.

«Нет, мы не будем применять командные приказы – мы уже видели, чем это может обернуться в случае с Максом», – рассказал Марко.

Ферстаппен стал еще быстрее: секрет – в бесконечных компьютерных гонках и одном поражении в Гран-при

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
Думаю это следует читать как "У нас есть Макс. А Перес? Да кто такой Ваш Перес? Пускай идет в..."
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kasper N . P .
Ответ Александр Деев
По ходу он уже крутит ими как Хэмильтон Мерседесом. Вообще мне это странно, я не умоляю его талант и не говорю что он плохой пилот, но на текущем РБ реально есть несколько пилотов которые титул привезут, для этого не обязательно быть прям лучшим пилотом
для начала пусть Перес хотя бы неподалеку от Макса едет, а не сражается с Хюлькенбергами и Гасли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
selso99
Ну по этому сезону, Перес и правда не заслужил никакой помощи. Было бы крайне странным, если бы в оставшихся Гран-при Макс по ходу гонки тормозил, пропускал и отдавал ему победы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Деев
По ходу он уже крутит ими как Хэмильтон Мерседесом. Вообще мне это странно, я не умоляю его талант и не говорю что он плохой пилот, но на текущем РБ реально есть несколько пилотов которые титул привезут, для этого не обязательно быть прям лучшим пилотом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Ответ Александр Деев
По ходу он уже крутит ими как Хэмильтон Мерседесом. Вообще мне это странно, я не умоляю его талант и не говорю что он плохой пилот, но на текущем РБ реально есть несколько пилотов которые титул привезут, для этого не обязательно быть прям лучшим пилотом
Так и Перес бы титул привез. Он сейчас закончит сезон 2-м в общем зачёте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий