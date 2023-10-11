«Мы не будем применять командную тактику». Гельмут Марко – о борьбе Переса за 2-е место в общем зачете
«Ред Булл» не будет применять командную тактику для помощи Пересу в чемпионате.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко исключил вероятность применения командных приказов в оставшихся гонках сезона, чтобы помочь Пересу занять второе место в общем зачете.
Марко заявил, что в команде просто не хотят повторения предыдущего опыта, который закончился не лучшим образом.
Марко имел в виду инцидент, имевший место на прошлогоднем Гран-при Бразилии. Ферстаппен, к тому моменту уже обеспечивший себе титул, отказался пропускать Переса по ходу гонки, который в свою очередь еще вел борьбу с Шарлем Леклером за второе место в общем зачете.
Считается, что Ферстаппен отказался помогать Пересу, поскольку был недоволен его действиями на этапе в Монако и подозревал в намеренной аварии в квалификации, которая лишила Макса поула.
«Нет, мы не будем применять командные приказы – мы уже видели, чем это может обернуться в случае с Максом», – рассказал Марко.
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