Первый в мире трофей, активируемый поцелуем, создан для Гран-при Японии

Титульный спонсор Гран-при Японии Lenovo создал уникальный трофей.

Компания заявила о первом в мире кубке, активируемом поцелуем. После того, как губы триумфатора коснутся трофея, световые панели окрасятся в цвета флага страны, которую представляет гонщик.

«Как и отпечатки пальцев, все отпечатки губ разные.

Остался лишь один вопрос – кто получит поцелуй», – сообщила фирма.

Гонка пройдет в ближайшее воскресенье, 24 сентября.

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Фото: сайт Lenovo; ютуб-канал Lenovo