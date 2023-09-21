Карлос Сайнс: «Невозможно предсказать, какие из оставшихся трасс подойдут «Феррари»

Сайнс оценил шансы «Феррари» повторить успех Гран-при Сингапура до конца сезона.

Пилот « » признал, что победа на трассе «Марина-Бэй» была достигнута за счет грамотной командой работы, а не чистого преимущество в скорости над конкурентами.

По мнению Сайнса, среди оставшихся в нынешнем сезоне этапов он не видит трассы, которая бы точно могла хорошо подойти болиду Скудерии:

«Честно говоря, никаких фундаментальных изменений в машине с начала сезона не произошло. Наша машина по-прежнему не слишком хороша в одних областях, но при этом очень хороша в других. И к некоторым трассам – вроде «Монцы» или «Марина-Бэй» в Сингапуре, – она адаптирована очень хорошо. В то время как на трассах вроде «Зандворта» и «Сильверсоуна» управлять ей было очень трудно.

Это по-прежнему непростая в работе машины и мы все еще занимаемся поиском оптимальных настроек. Мы много работали над тем, чтобы найти оптимальный вариант, но пока, вероятно, так и не смогли это сделать.

Вот почему каждый уик-энд я пробую что-то новое в работе с машиной, и можно сказать, что этот подход работает, у нас получается находить способы делать свою машину немного быстрее. При этом я не имею в виду, что машина становится более предсказуемой – нет, мы просто чуть прибавляем в скорости, чуть улучшаем время на круге.

На самом деле даже в гонке в Сингапуре мы ничего особенного не продемонстрировали – износ шин по-прежнему оставался проблемой, и нам нужно эту проблему решить».

Сайнс не смог назвать трассы, где «Феррари» могла бы повторить успех :

«Я не уверен. Смотря на характеристики оставшихся в чемпионате трасс, ни одну из них даже близко нельзя сравнить с Сингапуром или «Монцей». Так что сейчас невозможно предсказать, какие трассы подойдут «Феррари». При этом я уверен, что тенденция, при которой мы будем быстры в квалификациях, а потом будем сбавлять темп в гонках, никуда не денется».

Сайнс согласился, что выступление команды в Сингапуре может служить примером того, как «Феррари» должна действовать, если хочет вновь добиться победы:

«Да. И здесь также нужно отдать должное команде. Хорошо, я выполнил свою часть с DRS и контролем темпа, но и все остальное было выполнено превосходно. Я по-прежнему считаю, что в Сингапуре наша машина не была самой быстрой, но мы все равно смогли победить – это многое говорит о «Феррари» и том, как мы провели гонку».

«Одно из лучших выступлений в «Ф-1» на моей памяти». Гоночный мир восхищается хитрой защитой Сайнса ради победы в Сингапуре