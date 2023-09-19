Ферстаппен показал шлем для Гран-при Японии: «Много белого и красное пятно – по сути флаг страны»

выступит на в специальном шлеме.

Двукратный чемпион «Формулы-1» рассказал об «особом» отношении к стране «Хонды», где дебютировал в первой практике за рулем «Торо Россо» в 2014 году и завоевал титул в прошлом сезоне.

«Много белого и красное пятно [наверху] – по сути попытка представить флаг Японии», – пояснил выбор цветов пилот «Ред Булл».

Что случилось на Гран-при Сингапура: великая оборона Сайнса от «Мерседесов», страдания «Ред Булл», Леклера и Алонсо

Фото: соцсети Макса Ферстаппена; сайт Макса Ферстаппена