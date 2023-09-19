Ферстаппен показал шлем для Гран-при Японии: «Много белого и красное пятно – по сути флаг страны»

Теги Гран-при Японии Хонда Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Макс Ферстаппен стиль шлемы Авто

Макс Ферстаппен выступит на Гран-при Японии в специальном шлеме.

Двукратный чемпион «Формулы-1» рассказал об «особом» отношении к стране «Хонды», где дебютировал в первой практике за рулем «Торо Россо» в 2014 году и завоевал титул в прошлом сезоне.

«Много белого и красное пятно [наверху] – по сути попытка представить флаг Японии», – пояснил выбор цветов пилот «Ред Булл».

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Фото: соцсети Макса Ферстаппена; сайт Макса Ферстаппена

4 комментария

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Lordk
Браво составителю заголовка!
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Роман
Ответ Lordk
Браво составителю заголовка!
Премию на добавку в столовой, срочно!
+1
0
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solevator
"Внезапно вы почувствуете, что плывёте по воздуху.
В этот момент вы увидите лицо матери.
Все цветы сакуры Святилища Ясукуни в Токио радостно улыбнутся вам..."
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LeChat Ostrowski
Ответ Lordk
Браво составителю заголовка!
так это ж Михиал "АнтиПробуксовочнаяСистема" Ширяев 🤭
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