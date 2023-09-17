Ландо Норрис: «Если бы меня обогнали, Сайнсу тоже настал бы конец»
Норрис поблагодарил Сайнса за помощь в борьбе с Расселлом.
Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Сингапура, признав, что если бы Карлос Сайнс не действовать тактически грамотно, специально замедляясь и давая Норрису возможность использовать DRS, Расселл и Хэмилтон почти наверняка обогнали бы их обоих.
«Поразительно. Отличная гонка. Обгонов на трассе у нас не было, но была превосходная стратегия. Ребята из моей бригады механиков отлично провели пит-стоп, благодаря чему я оказался впереди Шарля.
И хорошая стратегия. Оба «Мерседеса» поехали в боксы и я подумал, что они гарантированно обойдут меня, но в итоге я все-таки сумел удержать их позади. Карлос помог мне с этим.
Мы отлично сработали вместе, помогая друг другу. Если бы меня обогнали, ему тоже был бы конец. Мне нужно было действовать тактически грамотно. Если бы я стал атаковать Карлоса, то в итоге, скорее всего, не попал бы на подиум. Но я постарался сыграть умно, как и Карлос. Он действовал очень умно и я поздравляю его с победой.
Что касается атаки Расселла (за 4 круга до финиша), то сначала я подумал, что попался, но потом сумел провести ответную атаку, а Расселла немного занесло, что дало мне небольшое преимущество на разгоне, благодаря чему я и остался впереди», – рассказал Норрис.
Редчайший стратегический хук «Феррари»: в Сингапуре Скудерия уработала всех. Но без мастерства Сайнса не вышло бы!
1 комментарий