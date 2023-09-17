Ландо Норрис: «Если бы меня обогнали, Сайнсу тоже настал бы конец»

Норрис поблагодарил Сайнса за помощь в борьбе с Расселлом.

Пилот « » подвел итоги , признав, что если бы не действовать тактически грамотно, специально замедляясь и давая возможность использовать DRS, и Хэмилтон почти наверняка обогнали бы их обоих.

«Поразительно. Отличная гонка. Обгонов на трассе у нас не было, но была превосходная стратегия. Ребята из моей бригады механиков отлично провели пит-стоп, благодаря чему я оказался впереди Шарля.

И хорошая стратегия. Оба «Мерседеса» поехали в боксы и я подумал, что они гарантированно обойдут меня, но в итоге я все-таки сумел удержать их позади. Карлос помог мне с этим.

Мы отлично сработали вместе, помогая друг другу. Если бы меня обогнали, ему тоже был бы конец. Мне нужно было действовать тактически грамотно. Если бы я стал атаковать Карлоса, то в итоге, скорее всего, не попал бы на подиум. Но я постарался сыграть умно, как и Карлос. Он действовал очень умно и я поздравляю его с победой.

Что касается атаки Расселла (за 4 круга до финиша), то сначала я подумал, что попался, но потом сумел провести ответную атаку, а Расселла немного занесло, что дало мне небольшое преимущество на разгоне, благодаря чему я и остался впереди», – рассказал Норрис.

Редчайший стратегический хук «Феррари»: в Сингапуре Скудерия уработала всех. Но без мастерства Сайнса не вышло бы!