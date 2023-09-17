Льюис Хэмилтон: «Понимаю, что должен был оказаться на поуле. Гонку же мы провели как по учебнику»

Теги Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Хэмилтон считает, что ему нужно лучше выступать в квалификациях.

Пилот «Мерседеса», подводя итоги Гран-при Сингапура признал, что мог бы провести гонку лучше, чем бы добился большего в квалификации.

При этом Хэмилтон отметил грамотную стратегию команды, которая позволила получить шанс на победу.

«Понятно, что все это рассуждения задним числом, но больше всего я разочарован тем…ну, то есть, Джордж вчера был очень близок к поулу. И я понимаю, что сам должен был оказаться на поуле.

Но потом мы провели очень хорошую гонку. Просто как по учебнику. Команда отлично поработала со стратегией.

В гонке я нахожусь в своей стихии. Мне нужно прибавлять в квалификации. А Джордж был великолепен по ходу всего уик-энда.

Как команда, мы решили рискнуть в конце гонки, попробовать воспользоваться шансом. Мне очень нравится то, что команда действует именно так. Нам нужно было отыграть очень большой отрыв. И обогнать этих ребят в конце гонки определенно было непросто. Наверное, продлись гонка еще 5-10 кругов, и мы бы смогли их достать.

Что до проблем в квалификации, то дело явно не в машине. Ведь Джордж был на первом ряду. Дело во мне – в моем стиле пилотажа, в тех изменениях настроек болида, которые я провожу, возможно. Так что мне нужно с этим разобраться. Естественно, я не собираюсь опускать руки и не успокоюсь, пока не достигну цели», – рассказал Хэмилтон.

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14 комментариев

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de_mixx
Ответ Великий Алонсо
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на этом Мерседесе Алонсо наверное даже на пит-лейн смог бы заехать нормально, чисто на скилле
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Paninaro
Ответ Великий Алонсо
В квалификациях Расселл явно быстрее Хамильтона, условно спустил в унитаз все эти 100+ поулов Люсьена на самовозке, никакой Льюис не мастер квалификаций, просто самовоз + бичи в напарниках, смешно даже, но зачастую даже Боттасу Льюис умудрялся сливать квалификации
Бичи в напарниках - это Алонсо и Росберг? Так и запишем.)
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DelNord
Льюис всегда любил гонки больше, чем квалификации. В нынешнем Мерседесе приходится выбирать, и LH всегда выбирал гоночные настройки, но надо быть вариативнее, искать компромисс.
Машина уже начала потихоньку позволять балансировать, хорошо, что он это понимает и готов меняться.
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Павел Швецов
Льюис никогда не признает своей вины и не хвалит команду говорили они...
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de_mixx
все верно, Хэм. в этот уик-энд ты скорее проиграл. жаль, но будет ещё шанс в Бразилии. квалификационную форму нужно подтянуть
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Mik mik
Ответ Великий Алонсо
В квалификациях Расселл явно быстрее Хамильтона, условно спустил в унитаз все эти 100+ поулов Люсьена на самовозке, никакой Льюис не мастер квалификаций, просто самовоз + бичи в напарниках, смешно даже, но зачастую даже Боттасу Льюис умудрялся сливать квалификации
Ну, твой то Алонсо просто монстр квалы.. Только в гонках как то не комильфо ... А очки, представляешь, именно после гонки начисляют.. Досадно, да? Уже четвертая строчка, впереди 5-я и далее... полет нормальный😥😂
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Paninaro
Ответ Великий Алонсо
АМ 5-я команда пелетона прямо сейчас, любой другой пилот был бы на 10+ месте в общем зачёте, но Алонсо волшебник, Фернандо продержался на 3 месте 16 этапов сезона, взял 7 подиумов. Тебе это понятно, дилетант? А теперь потеряйся, не хочу терять время на профанов и дилетантов.
На этом Астоне Окон боролся бы за чемпионство.
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MP423
Ответ DelNord
Льюис всегда любил гонки больше, чем квалификации. В нынешнем Мерседесе приходится выбирать, и LH всегда выбирал гоночные настройки, но надо быть вариативнее, искать компромисс. Машина уже начала потихоньку позволять балансировать, хорошо, что он это понимает и готов меняться.
Там особо не побалансируешь. Все лидеры уже разрабатывают машины следующего сезона, текущие дорабатываются по остаточному принципу.
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DelNord
Ответ MP423
Там особо не побалансируешь. Все лидеры уже разрабатывают машины следующего сезона, текущие дорабатываются по остаточному принципу.
Тогда будем надеяться на следующий год. И персональную магию. :)
Может, Льюис с Боно чего и в этом году еще придумают.
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MP423
Ответ DelNord
Тогда будем надеяться на следующий год. И персональную магию. :) Может, Льюис с Боно чего и в этом году еще придумают.
Попытаются, естественно)
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