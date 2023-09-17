Льюис Хэмилтон: «Понимаю, что должен был оказаться на поуле. Гонку же мы провели как по учебнику»

Хэмилтон считает, что ему нужно лучше выступать в квалификациях.

Пилот « », подводя итоги признал, что мог бы провести гонку лучше, чем бы добился большего в квалификации.

При этом Хэмилтон отметил грамотную стратегию команды, которая позволила получить шанс на победу.

«Понятно, что все это рассуждения задним числом, но больше всего я разочарован тем…ну, то есть, Джордж вчера был очень близок к поулу. И я понимаю, что сам должен был оказаться на поуле.

Но потом мы провели очень хорошую гонку. Просто как по учебнику. Команда отлично поработала со стратегией.

В гонке я нахожусь в своей стихии. Мне нужно прибавлять в квалификации. А Джордж был великолепен по ходу всего уик-энда.

Как команда, мы решили рискнуть в конце гонки, попробовать воспользоваться шансом. Мне очень нравится то, что команда действует именно так. Нам нужно было отыграть очень большой отрыв. И обогнать этих ребят в конце гонки определенно было непросто. Наверное, продлись гонка еще 5-10 кругов, и мы бы смогли их достать.

Что до проблем в квалификации, то дело явно не в машине. Ведь Джордж был на первом ряду. Дело во мне – в моем стиле пилотажа, в тех изменениях настроек болида, которые я провожу, возможно. Так что мне нужно с этим разобраться. Естественно, я не собираюсь опускать руки и не успокоюсь, пока не достигну цели», – рассказал .

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