Кристиан Хорнер: «У нас тот же болид с проверенными настройками – но на этом треке они не сработали»

Кристиан Хорнер точно не знает, почему пропала скорость «Ред Булл».

Некоторые связали потерю темпа у «Ред Булл» в Сингапуре с директивой TD018. С ее помощью ФИА ужесточила проверку болидов на гибкость аэродинамических элементов.

«В этой квалификации у нас был тот же самый болид, что мы использовали две недели назад в Монце и еще одной неделей ранее в Зандворте.

Директива тут не при чем, в болиде ничего не поменялось. В пятницу мы опробовали новый пакет обновлений в области аэродинамики, а потом вернулись к исходному варианту. Так что у нас уже проверенные настройки. Но на этом треке, на этом асфальте, они не сработали. Обоим пилотам было очень тяжело заставить шины работать.

Посмотрим, что будет завтра. Мы не сдадимся, но стартовать вне десятки на трассе, где тяжело обгонять… У нас много работы», – сказал руководитель « ».

Гран-при Сингапура-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен вне топ-10