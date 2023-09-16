Кристиан Хорнер: «У нас тот же болид с проверенными настройками – но на этом треке они не сработали»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Авто

Кристиан Хорнер точно не знает, почему пропала скорость «Ред Булл».

Некоторые связали потерю темпа у «Ред Булл» в Сингапуре с директивой TD018. С ее помощью ФИА ужесточила проверку болидов на гибкость аэродинамических элементов.

«В этой квалификации у нас был тот же самый болид, что мы использовали две недели назад в Монце и еще одной неделей ранее в Зандворте.

Директива тут не при чем, в болиде ничего не поменялось. В пятницу мы опробовали новый пакет обновлений в области аэродинамики, а потом вернулись к исходному варианту. Так что у нас уже проверенные настройки. Но на этом треке, на этом асфальте, они не сработали. Обоим пилотам было очень тяжело заставить шины работать.

Посмотрим, что будет завтра. Мы не сдадимся, но стартовать вне десятки на трассе, где тяжело обгонять… У нас много работы», – сказал руководитель «Ред Булл».

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4 комментария

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Scorpio
надо свериться с конспектами из баку
ведь там были найдены чудо-настройки
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ЭЮЯ
Думаю, им уже ничего не поможет. Меня больше всего шокировало, когда Перес после ошибки в первом повороте поехал в другую сторону, пока его не развернуло. Я такое никогда не видел. А ведь он завтра снова претендент на гонщика дня. Или нет?
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Alexey Konev
Ответ Mittermeyer
Хорошо, что у РБ такой честный руководитель команды, сразу сказал, что болид не изменился. Не мог же он соврать, чтобы скрыть тот факт, что машина работала из-за использования серой зоны регламента. Надеюсь в Японии опять полетят, а то как то неудобно получится.
А в чём проблема? В формуле 1 всегда побеждал тот, кто читал регламент между строк.
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