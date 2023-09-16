«Приоритет будет отдан результату и попытке одержать победу». Пилоты «Феррари» готовы к применению командой тактики на Гран-при Сингапура

Леклер и Сайнс готовы к командной тактике ради победы на Гран-при Сингапура.

Пилоты « » признали, что будут рады действовать сообща и не будут противиться применению командой тактики ради шанса выиграть .

В предстоящей гонке будет стартовать с поула, а начнет заезд с третьей позиции.

Сайнс: «Во-первых, я уверен в том, что характеристики этой трассы не позволяют вести такие же сражения, вести такую де борьбу колесо в колесо, как это было у нас на этапе в Монце – что, опять же, нам очень понравилось.

Здесь совершенно другая трасса. И разумеется, завтра мы главным образом будем искать способ победить «Мерседес» и сделать дубль. Уверен, что приоритет будет отдан командному результату и попытке одержать победу».

Леклер: «Я согласен (с Сайнсом). Мне кажется, что «Монца», по своим характеристикам, скорее поощряет подобные сражения. Но я уверен, что здесь наша философия в любом случае останется неизменной. И если мы будем находиться под давлением со стороны «Мерседеса», я почти уверен, что главной задачей будет держать позиции.

Если же все остальные машины останутся далеко позади – а я надеюсь, что так и будет, – то тогда посмотрим, что решит команда. Но в конечном итоге мы будем следовать тому, что нам скажет команда».

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