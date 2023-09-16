«Приоритет будет отдан результату и попытке одержать победу». Пилоты «Феррари» готовы к применению командой тактики на Гран-при Сингапура

Теги Феррари Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер и Сайнс готовы к командной тактике ради победы на Гран-при Сингапура.

Пилоты «Феррари» признали, что будут рады действовать сообща и не будут противиться применению командой тактики ради шанса выиграть Гран-при Сингапура.

В предстоящей гонке Сайнс будет стартовать с поула, а Леклер начнет заезд с третьей позиции.

Сайнс: «Во-первых, я уверен в том, что характеристики этой трассы не позволяют вести такие же сражения, вести такую де борьбу колесо в колесо, как это было у нас на этапе в Монце – что, опять же, нам очень понравилось.

Здесь совершенно другая трасса. И разумеется, завтра мы главным образом будем искать способ победить «Мерседес» и сделать дубль. Уверен, что приоритет будет отдан командному результату и попытке одержать победу».

Леклер: «Я согласен (с Сайнсом). Мне кажется, что «Монца», по своим характеристикам, скорее поощряет подобные сражения. Но я уверен, что здесь наша философия в любом случае останется неизменной. И если мы будем находиться под давлением со стороны «Мерседеса», я почти уверен, что главной задачей будет держать позиции.

Если же все остальные машины останутся далеко позади – а я надеюсь, что так и будет, – то тогда посмотрим, что решит команда. Но в конечном итоге мы будем следовать тому, что нам скажет команда».

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6 комментариев

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Hardi
Тип как в 2008? Сайцу меньше топлива а Шарля в стену?
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пашу
Ну, если Феррари начинает говорить про командную тактику, пиши пропало. Можно Рассела поздравлять)))
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dend99
Парни, просто не залажайте, пожалуйста!!! Один раз, вам даже Макс какой подарок сделал
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Scorpio
Ответ Hardi
Тип как в 2008? Сайцу меньше топлива а Шарля в стену?
не настолько)
не дадут как в монце огня давать, ибо оба не доедут
все логично
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