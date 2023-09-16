Кристиан Хорнер: «Нас сбивает с толку такая потеря темпа»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Авто

Кристиан Хорнер не понимает причину провала в квалификации к Гран-при Сингапура.

Ферстаппен и Перес не вышли в третий сегмент: Макс стал 11-м, а Серхио – 13-м.

«Нас сбивает с толку такая потеря темпа. Машина не реагирует на изменения – в недостаточной поворачиваемости, в избыточной; есть проблемы с торможением.

Как будто нам не удалось заставить правильно работать шины. Обычно, когда вы видите такое большое отставание, все потому, что резина принципиально не работает.

Мы попробовали по-разному настроить болид, вносили различные изменения – и ничего не изменилось.

Сегодня нам предстоит много понять. Нам будет очень-очень сложно отыграться завтра, но мы будем стараться изо всех сил», – сказал руководитель «Ред Булл».

Гран-при Сингапура-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен вне топ-10

9 комментариев

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Дмитрий Дудников
Кажется в пятнадцатом у Мерса было что-то подобное на этом треке, одна из редких гонок, с четырнадцатого года, если не единственная, где они проиграли по скорости.
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NastyNay
Ответ Timur Aliev
А может все дело в гибкости элементов , то есть обманывали всех два года, совпадения не думаю
То есть ты реально думаешь что это теперь настоящий темп быков и 11-12 места это будут их результаты до конца сезона?
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Alesha_451
Ответ Timur Aliev
А может все дело в гибкости элементов , то есть обманывали всех два года, совпадения не думаю
Если это что-то на уровне Феррари 2019 с их чит-двиглом, то это эпический скандал грядет. Но вряд ли фиа могли так долго не находить настолько серьезные нарушения, может просто трасса капитально не подошла
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Gonshic
ага, а завтра дублем выиграют гонку с отрывом 10 секунд )))
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Hardi
Дай бог что Ред булл всех рвал за счёт гибкости элементов и когда у них его забрали они так будут ехать остаток этого и все следующие сезоны.
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Alesha_451
Ответ Дмитрий Дудников
Кажется в пятнадцатом у Мерса было что-то подобное на этом треке, одна из редких гонок, с четырнадцатого года, если не единственная, где они проиграли по скорости.
Не в 14-ом? Там вроде проблема с давлением у них возникла, хз, давно было, надо поднимать статьи. Но да, трек порою преподносит сюрпризы и скорее всего это единичный затуп газировки. Дальше будет как обычно. Буду очень удивлен, если реально машина в тыкву превратилась
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Дмитрий Дудников
Ответ Alesha_451
Не в 14-ом? Там вроде проблема с давлением у них возникла, хз, давно было, надо поднимать статьи. Но да, трек порою преподносит сюрпризы и скорее всего это единичный затуп газировки. Дальше будет как обычно. Буду очень удивлен, если реально машина в тыкву превратилась
Не, именно по скорости Фет (кажется он) квалу выиграл, так же что-то с рабочим диапазоном шин, не технические проблемы Мерса. Кажется 15-й. Надо полезть, уточнить, может я всё забыл и перепутал.
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Дмитрий Дудников
Ответ Timur Aliev
А может все дело в гибкости элементов , то есть обманывали всех два года, совпадения не думаю
Скоро узнаем.
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