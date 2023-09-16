Кристиан Хорнер: «Нас сбивает с толку такая потеря темпа»

Кристиан Хорнер не понимает причину провала в квалификации к Гран-при Сингапура.

Ферстаппен и Перес не вышли в третий сегмент: Макс стал 11-м, а Серхио – 13-м.

«Нас сбивает с толку такая потеря темпа. Машина не реагирует на изменения – в недостаточной поворачиваемости, в избыточной; есть проблемы с торможением.

Как будто нам не удалось заставить правильно работать шины. Обычно, когда вы видите такое большое отставание, все потому, что резина принципиально не работает.

Мы попробовали по-разному настроить болид, вносили различные изменения – и ничего не изменилось.

Сегодня нам предстоит много понять. Нам будет очень-очень сложно отыграться завтра, но мы будем стараться изо всех сил», – сказал руководитель « ».

Гран-при Сингапура-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен вне топ-10