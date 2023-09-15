Льюис Хэмилтон: «Это была моя лучшая вторая практика в году»

Пилот « » подвел итоги пятничных практик Гран-при Сингапура. В обеих сессиях он показал пятое время.

«Первая практика прошла стабильно. Мы все еще немного не там, где хотим быть, но все было не так плохо. Вторая сессия была моей лучшей второй практикой в году. Было здорово закончить пятницу с позитивными эмоциями.

Думаю, у нас хорошая основа для этого уик-энда. Это самые лучшие ощущения от пятницы, что у меня были в этом году. Так что, надеюсь, ночью мы сможем хорошо поработать, на что всегда и настроены, и продолжим становиться лучше», – сказал Хэмилтон.

Также Льюис поделился мнением о новой конфигурации «Марины-Бэй»:

«Они [организаторы] отлично поработали над изменениями трассы. Теперь мне нравится пилотировать здесь больше, чем когда-либо. Избавление от четырех поворотов в конце круга довело трек до совершенства. Тут невероятно здорово гонять».

Гран-при Сингапура-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 8-й