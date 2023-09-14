Ландо Норрис: «Обновления должны улучшить скорость прохождения поворотов, добавить стабильности»

Пилот « » рассказал, что с нетерпением ждет возможности опробовать последние обновления болида на .

Целый комплекс обновлений был разработан главным образом для того, чтобы решить проблему плохой работы болида при прохождении медленных поворотов.

На этапе в Сингапуре обновления получит только Ландо Норрис – в связи с нехваткой запасных деталей Оскару Пиастри придется подождать возможности опробовать обновления до Гран-при Японии:

«Полагаю, что это самые важные с точки зрения возможности добиться прогресса обновления, начиная с этапа в Австрии. Да, понятное дело, что мы пока не опробовали их на трассе и не хочется говорить слишком многое до того, как это вообще случится, но мы считаем, что должны сделать хороший шаг вперед.

Команда упорно трудилась, чтобы подготовить новинки для одной машины. Полноценно же мы сможем работать, начиная с Гран-при Японии. Так что нас ждет интересная пара недель.

Не думаю, что обновления помогут улучшить работу болида именно в тех местах, где мне бы того хотелось больше всего, если рассуждать с точки зрения особенностей пилотажа. Но обновления должны помочь немного увеличить общую нагрузку, улучшить скорость прохождения поворотов, добавить стабильности, улучшить ситуацию с износом шин. Так что речь просто об улучшении общих характеристик болида – а не о том, что может помочь мне лучше чувствовать себя за рулем болида».

При этом Норрис уверен в правильности подхода команды, если «Макларен» хочет догнать «Ред Булл» – что в работе с болидом инженеры стараются устранить слабые стороны, а не дополнительно укреплять сильные:

«Да, сто процентов. Поскольку есть участки, на которых мы теряем просто гигантское количество времени. Каждый раз происходит одно и то же – и мы не можем изменить ситуацию, просто чуть-чуть поправив аэродинамический или механический баланс машины.

Если мы немного исправить ситуацию (с потерей времени в медленных поворотах), если я смогу получить от машины чуть больше, чем сейчас, чуть больше раскрыть ее возможности, получить чуть больше с точки зрения пилотажных предпочтений – тогда, я уверен, мы сможем бороться с большинством команд в пелотоне, в том числе с «Ред Булл».

Почему технологии «Ф-1» больше не переходят в дорожные машины? Куда делись все чудеса?