Гран-при Сингапура-2023. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь 15-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Сингапура.
Заезды «Формулы-1» на трассе «Марина-Бэй» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Марина-Бэй, Сингапур
15-17 сентября 2023 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 12:30 🌤️
2-я практика: 16:00 🌤️
Суббота
3-я практика: 12:30 🌤️
Квалификация: 16:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 15:00 ⛅
время московское
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