Гран-при Сингапура-2023. Расписание трансляций

Теги Гран-при Сингапура Формула-1 Авто

Sports.ru представляет календарь 15-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Сингапура.

Заезды «Формулы-1» на трассе «Марина-Бэй» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Марина-Бэй, Сингапур
15-17 сентября 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 12:30 🌤️
2-я практика: 16:00 🌤️
 
Суббота
 
3-я практика: 12:30 🌤️
Квалификация: 16:00 🌤️
 
Воскресенье
 
Гонка: 15:00 ⛅
 
время московское
 

📰 Главные новости перед этапом: Марко извинился за стереотипизацию Переса, «Андретти» все ближе к «Ф-1», Масса рассчитывает на «Феррари» в борьбе за титул-2008

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий