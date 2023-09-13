Гран-при Сингапура-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 15-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Сингапура.

Заезды «Формулы-1» на трассе «Марина-Бэй» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Марина-Бэй, Сингапур

15-17 сентября 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 12:30 🌤️

2-я практика: 16:00 🌤️

Суббота

3-я практика: 12:30 🌤️

Квалификация: 16:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 15:00 ⛅

время московское

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