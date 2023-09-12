«Феррари» и «Мерседес» – в топ-50 самых дорогих команд мира впервые с 2013 года (Forbes)

Теги Феррари Макларен бизнес Формула-1 Мерседес деньги Авто

Издание Forbes включило два коллектива «Формулы-1» в число 50 самых дорогих спортивных команд мира.

«Феррари» оценили в 3,9 миллиарда долларов (45-е место), «Мерседес» – в 3,8 миллиарда (47-е). Стоимость Скудерии за четыре года выросла на 189 процентов, немецкого коллектива – на 274 процентов.

«Ф-1» представлена в рейтинге впервые с 2013 года, когда «Феррари» заняла 21-ю позицию, а «Макларен» – 47-ю.

На первых строчках расположились американские клубы: «Даллас Ковбойз» из НФЛ (9 миллиардов долларов), «Нью-Йорк Янкиз» (MLB, 7,1), команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и представитель НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс» (по 7).

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