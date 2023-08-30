Герхард Бергер: «Если Перес умен, то найдет себе новую команду. Он никогда не сможет стабильно побеждать Ферстаппена»

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о выступлениях в нынешнем сезоне.

По мнению Бергера, на руку Ферстаппену в первую очередь играет отсутствие конкуренции со стороны напарника:

«Если бы у Макса был настоящий конкурент, отрыв мог бы быть немного меньше. Но ключевую разницу все равно обеспечивает сам Макс за рулем этой машины.

Ферстаппен выступает просто в своем классе. Его преимущество настолько очевидно, что другие могут приблизиться к нему только в те дни, когда сами попадают в яблочко, а «Ред Булл» при этом находится в не идеальном положении. Но даже в этом случае Макс умудряется выигрывать».

Бергер отметил и прогресс «Макларена» в нынешнем сезоне:

«Перестройка болида действительно сработала. « » сейчас стал второй по силе командой чемпионата. Хотя у « » все не так плохо, как могло показаться по гонке в Зандворте, там они выступили не лучшим образом из-за стратегии. Но нельзя не отметить и работу гонщиков. У «Макларена» молодые Норрис и Пиастри выступают очень хорошо.

Что касается «Феррари», то нужно быть справедливым – сложно судить о ситуации со стороны. Думаю, в прошлом году «Феррари» была лучше подготовлена технически, если говорить о возможностях болида. И мне не понравилось, что в « » не попытались сохранить Маттиа Бинотто в качестве технического директора, например, а спортивным руководством занимался бы Фредерик Вассер».

Также Бергер высказался о проблемах Серхио Переса и его перспективах в «Ред Булл»:

«У Переса нет каких-то психологических или иных проблем. Просто он обычный, нормальный гонщик – а его напарник выдающийся талант. Если Серхио достаточно умен, он найдет себе другую команду, где сможет выйти из этого тупика и проявить себя. Но он никогда не сможет стабильно побеждать Ферстаппена.

Для меня Ферстаппен сейчас – гонщик уровня Сенны. Так что в данный момент его никто не сможет победить. Такие таланты появляются раз в 30 лет. Если говорить о молодых ребятах, которые привлекают внимание – это Пиастри, Норрис, Расселл».

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