Макс Ферстаппен о 10 победах в Гран-при: «Такой сезон может быть только один за карьеру»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о том, как для него складывается нынешний сезон.

Ферстаппен считает, что столь успешный чемпионат можно провести лишь раз за карьеру и что другие сезоны не будут на него похожи.

Ферстаппен на данный момент выиграл 10 гонок из 12.

«Безусловно, я бы предпочел, чтобы победы в гонках всегда давались просто. Но такие моменты происходят разве что один-два раза за карьеру, такой сезон может быть только один за карьеру.

Но, опять же, мы в первую очередь гонщики, и когда соперники сокращают разрыв тебе приходится с ними бороться. И это нормально. Но да, разумеется, всегда спокойнее, когда победы даются тебе в комфортных условиях», – рассказал Ферстаппен.

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