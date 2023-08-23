Льюис Хэмилтон: «В прошлом году я определенно чувствовал конкуренцию – Расселу было нечего терять»

Пилот « » признал, что первый сезон в команде с дался ему непросто.

В 2022 году Хэмилтон уступил Расселлу по очкам в общем зачете. Однако в нынешнем сезоне Льюис уверенно опережает напарника – в данный момент его преимущество в общем зачете составляет 49 очков.

«Я бы сказал – и я готов совершенно открыто это признать, – что в прошлом году я определенно чувствовал конкуренцию. Джорджу было вообще нечего терять, в той ситуации он мог лишь что-то выиграть.

Если бы он финишировал позади меня, ему бы сказать: «Ну, ты уступил семикратному чемпиону». А если бы впереди, его бы назвали легендой. Я прекрасно знаю это чувство – я и сам бывал в такой же ситуации вместе с .

Если бы я финишировал позади Фернандо, мне бы сказали, что в мой первый год ничего другого от меня и не ожидали. А если финишировал впереди, все было просто здорово. Но да, конечно, когда потом у тебя возникают проблемы с машиной и ты чувствуешь, что не можешь в полной мере раскрыть имеющийся потенциал – ты начинаешь нервничать.

В любом случае, в этом году я больше не чувствую ничего подобного, и мне кажется, что я сумел вернуться в привычное русло», – рассказал Хэмилтон.

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