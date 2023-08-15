Оскар Пиастри: «Когда ты знаешь, что твоя машина способна финишировать на подиуме, это приятно мотивирует»

Теги Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри признал, что перед началом сезона не мог и мечтать о борьбе за подиумы.

«Макларен» начал сезон не лучшим образом, однако затем команде удалось существенно улучшить свой болид и команда уже дважды попала на подиум – правда, оба раза это делал Ландо Норрис. В то время как Пиастри каждый раз немного не хватало скорости.

«Думаю, что перед началом сезона мы считали, что попадание на подиум может быть возможным при благоприятных для нас обстоятельствах – например, в случае сходов нескольких машин лидеров.

Разумеется, как только сезон начался, мечта о борьбе за попадание в топ-3 казалась очень далекой. А теперь мы постоянно находимся в этом борьбе, делая это на протяжении трех последних Гран-при, это действительно здорово.

И разумеется, для меня это просто потрясающие новости. Тебя всегда приятно мотивирует, когда ты знаешь, что если хорошо выступишь, твоя машина будет способна финишировать на подиуме», – рассказал Пиастри.

Дебютант «Ф-1» похвастался фоткой на гоночном мотоцикле. Тут же отчитан мамой в комментариях!

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