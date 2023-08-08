«Формула E» и ЮНИСЕФ выставили скульптуру из деталей болидов на благотворительный аукцион

« » и ЮНИСЕФ выставили на благотворительный аукцион уникальную скульптуру.

Творение под названием «Планета Детей» диаметром 2,5 метра создано британским скульптором Чарльзом Эллиотом из сломанных и поврежденных деталей болидов «Формулы E» сезона-2021/2022 и призвано напомнить о «влиянии изменения климата на юных людей».

Все 11 команд электросерии пожертвовали компоненты машин ради создания скульптуры.

Средства от продажи произведения искусства поступят в фонд, занимающийся вопросами изменения климата.

«Формула E» и Детский фонд ООН сотрудничают с 2021 года и вместе помогли 2,5 миллиона детей и молодых людей.

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Фото: сайт «Формулы E»