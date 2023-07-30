Гельмут Марко о спорах Ферстаппена с инженером: «Мой телефон наготове на случай, если все обострится»

Советник « » подвел итоги Гран-при Бельгии, где стал первым, а – вторым.

«Это была очень сложная гонка, потому что шел дождь. У Макса был очень рискованный момент в «О Руж». В остальном это было очень уверенное выступление. Он [Макс] великолепно выступал на протяжении всего уик-энда.

Он сделал все с легкостью и ловкостью, что делает его одним из величайших в этом спорте. Насколько далеко все может зайти, я не знаю. Конца этому пока не видно. Мы и команда снимаем перед ним шляпы.

Перес тоже был очень силен в этот уик-энд. Мы знали, что он будет одним из топ-пилотов. Как я говорил ранее, в сравнении с Максом никто не хорош. Конечно, он [Перес] пытается победить, но это невозможно, когда рядом Макс», – сказал Марко.

Также Гельмут прокомментировал споры Ферстаппена с его гоночным инженером Джанпьеро Ламбиасе на протяжении всего уик-энда.

«Я слышал, что они собираются провести два дня на острове в Средиземном море. Я сказал, что мой телефон наготове на случай, если все обострится.

Они работают на высочайшем уровне и уважают друг друга. У обоих есть темперамент. Если вы узнаете, что происходит за кулисами, то все поймете. Не хочу объяснять в деталях. Речь шла о быстром круге и планах других пилотов».

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й