Гельмут Марко о спорах Ферстаппена с инженером: «Мой телефон наготове на случай, если все обострится»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Бельгии, где Макс Ферстаппен стал первым, а Серхио Перес – вторым.

«Это была очень сложная гонка, потому что шел дождь. У Макса был очень рискованный момент в «О Руж». В остальном это было очень уверенное выступление. Он [Макс] великолепно выступал на протяжении всего уик-энда.

Он сделал все с легкостью и ловкостью, что делает его одним из величайших в этом спорте. Насколько далеко все может зайти, я не знаю. Конца этому пока не видно. Мы и команда снимаем перед ним шляпы.

Перес тоже был очень силен в этот уик-энд. Мы знали, что он будет одним из топ-пилотов. Как я говорил ранее, в сравнении с Максом никто не хорош. Конечно, он [Перес] пытается победить, но это невозможно, когда рядом Макс», – сказал Марко.

Также Гельмут прокомментировал споры Ферстаппена с его гоночным инженером Джанпьеро Ламбиасе на протяжении всего уик-энда.

«Я слышал, что они собираются провести два дня на острове в Средиземном море. Я сказал, что мой телефон наготове на случай, если все обострится.

Они работают на высочайшем уровне и уважают друг друга. У обоих есть темперамент. Если вы узнаете, что происходит за кулисами, то все поймете. Не хочу объяснять в деталях. Речь шла о быстром круге и планах других пилотов».

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

7 комментариев

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Рнпрл Аари
В конце гонки Макс забавно подколол инженера с ещё одним пит-стопом
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Scorpio
Это все дичь, высосанная ради новости. Два профи, обычное общение во время работы
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Kanan Jarrus
дохтур: мой телефон наготове на случай, если я решу все обострить
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Mortimer1
Ответ Рнпрл Аари
В конце гонки Макс забавно подколол инженера с ещё одним пит-стопом
Макс вполне мог набрать нужный отрыв и поставить крест на мечтах хэма о быстром круге)
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Lordk
Ответ Mortimer1
Макс вполне мог набрать нужный отрыв и поставить крест на мечтах хэма о быстром круге)
Конечно мог, но в случае непредвиденных обстоятельств (кто-то разбивает болид у въезда на питлейн и вызывает SC с одновременным закрытием питлейн), у него был бы убитый софт против нормальных шин соперников
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