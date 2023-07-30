Серхио Перес: «Отставание от Ферстаппена выглядело больше – было важно доехать до финиша, когда результат определился»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Серхио Перес объяснил серьезное отставание от Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии.

Ферстаппен начал заезд шестым и одержал победу, опередив напарника по «Ред Булл» на 22 секунды.

«Особенно на втором отрезке Макс нарастил огромный отрыв, а затем я выехал за пределы трассы в 11-м повороте, и отставание выросло. С этого момента на первый план вышла необходимость доехать до финиша.

Мы немного перегнули с агрессивностью настроек, так как практики фактически не было. Поэтому важно было довезти машину до финиша.

Безусловно, не хочу преуменьшать заслуги Макса. Потрясающая гонка с его стороны, он проводит потрясающий сезон. Сегодня отставание выглядело больше по причинам, которые я упомянул – мы в первую очередь должны были доехать до финиша, когда результат определился.

Но, конечно, Макс выступил великолепно, он очень талантлив, его бригада выжимает максимум уик-энд за уик-эндом.

Впереди летний перерыв, и нам нужно разобраться. Надеюсь, мы найдем недостающие элементы, которые позволят вернуться к форме начала сезона», – поделился мнением Перес.

Серхио Перес: «Я ничего не мог сделать в борьбе с Ферстаппеном»

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

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4 комментария

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Senna1960
Ферстаппен конечно быстрый гонщик и сильнее Переса, но не на столько, чтобы догонять его с 6, 12 и ещё какого-то места, в Ред Булле есть четко определённый номер один и это Ферстаппен, Перес мог реально выиграть ещё несколько гонок, но он возомнил о себе слишком много и ему показали его второе место, у него явно не одинаковый с Ферстаппеном болид
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Дмитрий Мешавкин
Ответ Senna1960
Ферстаппен конечно быстрый гонщик и сильнее Переса, но не на столько, чтобы догонять его с 6, 12 и ещё какого-то места, в Ред Булле есть четко определённый номер один и это Ферстаппен, Перес мог реально выиграть ещё несколько гонок, но он возомнил о себе слишком много и ему показали его второе место, у него явно не одинаковый с Ферстаппеном болид
Перес на Альфа Таури превозмогает и показывает нереальный скилл, брат
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Paninaro
Ответ Senna1960
Ферстаппен конечно быстрый гонщик и сильнее Переса, но не на столько, чтобы догонять его с 6, 12 и ещё какого-то места, в Ред Булле есть четко определённый номер один и это Ферстаппен, Перес мог реально выиграть ещё несколько гонок, но он возомнил о себе слишком много и ему показали его второе место, у него явно не одинаковый с Ферстаппеном болид
Клон Феттеля. Тот тоже "выходил на новый уровень в каждом повороте" - Хорнер.)) Закончит так же.
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Senna1960
Ответ Paninaro
Клон Феттеля. Тот тоже "выходил на новый уровень в каждом повороте" - Хорнер.)) Закончит так же.
Возможно, Феттель и Хэмилтон хороши и выигрывают когда у них очень хорошие болиды, а когда просто хорошие они начинают ныть, хотелось бы увидеть мотивацию Ферстаппена на средненьком болиде. В этом отношении просто удивляет мотивация и пилотаж Алонсо, реально гениальный гонщик, если бы не его характер
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