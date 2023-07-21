Даниэль Риккардо: «Словно не уходил из «Ф-1». Есть над чем поработать, но я не слишком обеспокоен»

Теги Гран-при Венгрии Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Даниэль Риккардо высказался о первых кругах после возвращения в «Формулу-1».

В первой практике новый пилот «Альфа Таури» не показал времени – сессия вышла дождевой, а во второй стал 14-м.

«Что касается позиций, в данный момент они не так важны. Сегодня я скорее пытался почувствовать машину. Ощущения очень знакомые. Конечно, внимание со стороны большое, но когда я надел шлем и запрыгнул в машину, то почувствовал, что словно и не уходил в каком-то смысле – это приятно.

Утром, думаю, я проехал только один круг по сухой трассе и уже почувствовал что-то вроде «это круто». Ощущения хорошие.

После обеда отрезок на первом комплекте «медиума» вышел не таким уж плохим. На «софте» я тоже накапливал опыт, пытался собрать круг.

В целом ощущения в болиде сегодня хорошие. Мне есть над чем поработать, но я не слишком обеспокоен. И есть кое-какие вещи, касающиеся машины – рассмотрим и попробуем улучшить», – заявил Даниэль.

Гран-при Венгрии-2023. 2-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Гасли – 3-й

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1 комментарий

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White Pardus
Да, не парься...ниже только Хайтек)
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